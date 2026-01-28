迪化年貨大街31日開跑 周邊8公有停車場費率調漲

台北市 / 綜合報導

農曆新年即將到來，台北的年貨大街，這個禮拜六就要開張，預估人潮眾多，迪化街周邊8家公有停車場出現費用調漲的狀況，平日每小時漲到60元，假日更高，來到80元。停管處表示，希望透過調漲價格，讓開車前往的民眾能夠在採買後盡快離開。也呼籲民眾多多利用公車、捷運等交通工具前往。

踩在梯子上，將竹子用繩子牢牢拴緊，工作人員忙著搭棚，因為迪化街的年貨大道，31日開張，想要開車前往的民眾，荷包可能要多準備一點。記者姚俐安說：「年貨大街附近的公有停車場，1月31日開始，出現價格調漲的情況，平日從每小時30元(左右)漲到60元，而假日則漲到每小時80元。

民眾說：「我覺得就使用者付費吧，現在市價每個都在漲，它沒有不漲的啊。」民眾說：「可能就會改搭就是，公車或捷運之類的吧，如果調漲到可能坐(公)車過來，都比較便宜，那可能就乾脆直接坐(公)車了。」

台北市停管處正工程司陳彥仲說：「我們停管處是希望，透過費率的調整機制，導致促使有開車前往採買的車輛，可以在完成採買行程之後，可以盡快的離場，讓有更多停車需求的民眾，可以使用這樣的一個停車空間，建議還是依照大眾運輸的方式前往，以降低周邊的交通影響。」

鄰近年貨大道的公車站，以南京西寧路口，民生西寧路口，迪化街口最近，捷運則可在，北門、大橋頭、中山站下車，民眾採買年貨之餘，恐怕還要精打細算一番。

