迪化汙水廠敦親睦鄰 親子環保舞台劇展演





為了讓更多人認識資源循環，以及汙水處理廠的重要性，台北市衛生下水道工程處特別舉辦114年度敦親睦鄰「淨水俱樂部‧鄰里好幸福」活動，除了邀請當地國小社團進行演出，還有兒童劇團的原創環保親子劇，加上宣導社團設攤，讓親子共度充滿教育意義的假日時光。

數十名小鼓手拿起鼓棒，跟著節奏，奮力地在鼓面進行打擊。來自大龍國小的大鼓隊，受到台北市衛生下水道工程處的邀請，在迪化汙水廠附設休閒運動公園進行演出。

水精靈「嬌滴滴」與森林動物們攜手對抗污染危機，穿插「推開毒球」、「土壤健康操」，深受親子喜愛的「蘋果劇團」，演出原創環保親子劇《嬌滴滴與髒兮兮》，以生動劇情與現場互動設計，引導孩子從故事中學會珍惜水資源、守護自然環境。

台北市衛工處在週末假日舉辦114年度敦親睦鄰「淨水俱樂部‧鄰里好幸福」活動，邀請親子前來觀賞舞台劇，包括官員、里長和里民都共襄盛舉，現場也有許多宣導攤位，讓大家度過一個溫馨有充滿教育意義的假日時光。

