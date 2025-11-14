迪化污水廠公園動線整合工程啟動 打造全新自行車體驗

推動「堤外至公園內動線整合工程」，開創全新的休閒體驗。(台北市工務局衛生下水道工程處提供)

記者王誌成／台北報導

台北市工務局衛生下水道工程處十四日表示，為強化迪化污水處理廠附設休閒運動公園與淡水河河濱空間的連結，推動「堤外至公園內動線整合工程」，將增設自行車牽引道並優化既有跨堤景觀平台，讓民眾能更便利地往返河濱與公園，開創全新的休閒體驗。

衛工處長黃群說，迪化污水處理廠附設休閒運動公園占地約四點三公頃，為改善河濱公園與堤內的人行與自行車動線，並吸引更多自行車族於行經淡水河敦煌碼頭段時，能方便從休閒運動公園延伸至北大同的老師府、孔廟、保安宮及迪化街等地，感受大龍峒及大稻埕獨特的文化魅力。

迪化污水處理廠長黃邰聰表示，由於牽引道部分結構需落墩於堤防高灘地，衛工處會審慎掌握工期及進度，預計一一五年四月前先完成堤外施工，以避免汛期影響施工；工程期間只封閉景觀平台、大地重現陸橋、延平北路北側出入口等部分區域施工，市民朋友仍可照常使用籃球場、網球場及遊戲場等休閒運動場地，享受健康休閒時光。

衛工處進一步指出，迪化休閒運動公園已成為周邊居民喜愛的運動與休閒空間，衛工處秉持「與市民攜手推動環境改造」的理念，工程設計階段更邀請民眾共同參與。未來自行車牽引道完工後，不僅可提升公園與河濱間的可達性，也讓民眾以全新視角欣賞淡水河畔自然風光，預期將成為台北市新興熱門地景，為城市注入嶄新活力。