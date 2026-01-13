迪化街共創燈籠暖身 竹縣好年節馬上幸福

迎接繽紛馬年，全台年節活動陸續啟動。台北市「年貨大街共創燈籠計畫」溫馨回歸、新竹縣推出「2026竹縣好年節」系列活動，同時搭配冬季限定的落羽松美景，從年味手作、藝文展演到自然賞景，帶給北台灣民眾濃濃春節氛圍。

全台最具指標性的「台北年貨大街」將於1月31日至2月15日於迪化街盛大展開，暖身活動「共創燈籠計畫」即日起至1月16日於台北霞海城隍廟舉行。共創燈籠計畫傳承4年來，已成為年貨大街最具溫度的風景之一，民眾可親手彩繪燈籠，寫下對馬年的祝福與期待。完成的作品將於年貨大街開幕後，在永樂廣場展出至3月15日，讓街區掛滿專屬市民的年節故事。

活動期間現場提供畫具與拍照服務，1月13日及14日為團體包場，其餘日期開放一般民眾參與，燈籠每日數量有限，每人限領一顆。完成後即成為年貨大街的重要裝飾之一，展現大稻埕的人情味與文化底蘊。

新竹縣府為迎接農曆新年，規畫「2026竹縣好年節」系列活動，自1月下旬一路熱鬧至年後，串聯音樂演出、文化展演、年節市集與親子活動，打造新竹縣專屬的年節品牌。縣長楊文科表示，期盼透過多元活動，讓民眾在歡樂中迎新年，感受「馬上幸福、吉慶豐年」的祝福。

系列活動由「新竹縣新春音樂會」揭開序幕，1月24、25日於文化局演藝廳演出，接續於遠百竹北店舉辦新竹良品展售。春節期間還有巧虎舞台劇、客家文化展演、聯合春節揮毫及客家金曲演唱會，適合全齡參與，讓年節假期行程更加豐富。

此外，新竹縣冬季限定的落羽松景觀進入最佳觀賞期，新埔九芎湖、橫山韓屋大埤與內灣親水公園、北埔六塘愛心湖及湖口畚箕窩溪步道，皆可欣賞金黃、橘紅交織的落羽松美景。新竹縣府指出，今(2026)年轉色期約落在1月上旬至2月初，建議民眾安排走春小旅行，在年節歡樂中體驗冬日自然的浪漫。

