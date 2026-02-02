迪化街出現「未來年貨」！ 消費者：不敢吃 老闆：誤拿

台北市 / 綜合報導

買年貨應該會看製造日期吧！有民眾在台北迪化街買杏仁粉和小魚乾等等， 卻 發現生產日期是在未來！因為民眾是1月31日去買，但製造日期卻寫著2月1日，到底怎麼回事，我們記者也實際到迪化街直擊攤商。

週末晚間迪化街人潮大爆滿，因應農曆年即將到來，現場更臨時進駐許多攤商，民眾VS.記者說：「(有買什麼嗎)，買烏魚子。」華視新聞記者莊品達說：「過年就快要到了，許多民眾都會抓緊時間買年貨，不過食安要注意，因為有民眾買到未來商品。」

有媒體揭露有民眾1月31日，在迪化街買了蔓越莓、杏仁粉小魚乾等 年貨 ，零零總總共花了兩千塊，不過翻開標示卻發現生產日期竟然是2月1日，直言根本不敢吃。實際走訪迪化街，可以看到該攤商開門營業，仔細看攤位上商品，果真好幾樣生產日期都是標示2月1日，面對爭議老闆表示，是31日下午貼標預計隔天賣，但卻誤拿給消費者，不過這一款蓮藕粉怎麼解釋，有效日期2028年6月30日，保存期限兩年，回推那就是2026年6月30日的嗎?

民眾說：「對我來講我覺得，還OK啦。」民眾說：「他就是有意要欺騙，我又不是外星人，我怎麼可以吃未來的產品呢。」目前攤商也已經與消費者聯繫上，老闆也接受全數退貨，而台北市衛生局也回應，將派員稽查若涉及標示不實，將依食安法第28條及45條，處4萬到2億元罰鍰，相關商品目前也已經送往衛生局檢驗，即便老闆掛保證食品沒問題，但標示白紙黑字就是未來日期，消費者買到心中難免有疑慮。

原始連結







