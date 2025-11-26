「迪化街大帳房」爆欠債！黑衣人站崗恐嚇 起家厝慘被丟雞蛋、撒冥紙

記者蕭羽秀、鄭翔仁／台北報導

「迪化街大帳房」李銘松因為大手筆在台北市大同區經營酒店，還被譽為飯店大亨。沒想到從8月份開始，他的飯店起家厝卻接連被討債集團找上，對方不是丟冥紙就是砸雞蛋，行徑十分囂張，後來飯店不堪其擾報警，才發現原來李銘松欠了設計公司800萬元，雙方曾上法院調解未果，如今警方也已經逮到涉案的5名嫌犯，只是李銘松從飯店大亨淪為債務人，也讓外界不勝唏噓。

飯店門口遭丟冥紙和雞蛋。

黑衣男子手提一大袋雞蛋跑到大街上，只見他隨手抓幾顆就朝著飯店門口猛砸，接著還大搖大擺離去。不只這樣，飯店門口被撒了滿地冥紙，上面還沾著蛋液，讓路過民眾和櫃檯人員全都嚇壞。更恐怖的是，男子和另外4名同夥三天兩頭就上門討債。

廣告 廣告

這間酒店門口就張貼著與警方連線的貼紙，沒有想到這群惡煞完全不害怕之外，還非常的囂張，每星期派人來這邊站崗恐嚇。

不是拿大聲公在路上狂喊，就是直衝飯店大廳咆哮，討債集團就是衝著他來。

「迪化街大帳房」李銘松（中）。

李方酒店集團總裁李銘松（2015.3.3）：「投入了超過新台幣80億元以上的投資，也就是明年底能夠完工開幕營業。」

被封為迪化街大帳房的李銘松，因為熱衷投資飯店，還成立李方酒店管理集團，被譽為「飯店大亨」，沒想到他投資南京西路的起家厝，卻從8月份開始連兩個月被恐嚇。

李銘松積欠八百萬裝潢款。

原來疑似是因為李銘松積欠裝潢設計款約800萬元，雙方曾上士林地院協調，當時李銘松拍胸脯掛保證負責償還，但後續沒付款，還私下將經營權轉給前妻，後續就被潘姓男子為首討債集團找上，甚至他們還鬧到台中分館去。

附近民眾：「遇過一兩次，他就用大聲公在那邊喊，說什麼欠他八百萬，唸他半個小時就走了，員警常來啊。」

大同分局偵查隊長袁雲澂：「依違反刑法恐嚇、恐嚇取財及組織犯罪等罪嫌移送偵辦。」

過去就傳出李方集團近年財務出現危機，包括創辦人李銘松夫婦以及相關旗下公司已有超過15件不動產遭法拍，也傳出他過去投資被騙1.7億元，飯店大亨樓起樓塌，在討債案中再被曝光。

更多三立新聞網報導

教練伸狼爪遭判464年 受害家屬淚訴「該判死刑」

獨／免囤貨做批發遭詐 詐團嗆：騙來的錢花得很爽

斷魂畫面曝！北市公車右轉「視線死角」撞死8旬翁 失智妻在後睹悲劇

德國男2年沒工作…餓到搶2超商「得手1萬＋香菸」先花85元買食物被逮

