迪化街年貨大街將登場 「缺斤少兩」最高罰10萬元

台北市 / 綜合報導

迪化街年貨大街明天就要熱鬧登場，不少人會來這買糖果餅乾、肉乾等零食，今年北市消保官，將每天都 去 巡檢，若是有發現缺斤少兩複查不合格，最高將重罰10萬元。

一早迪化街就相當熱鬧，因為各家攤商都在備戰，31日將登場的年貨大街，不少店家趕著擺攤迎接客人到來。糖果餅乾肉乾點心秤斤論兩來販賣，各類商品要怎麼計價明確寫清楚不能馬虎，今年北市消保官，將在年貨大街活動期間加強稽查，巡查發現隱匿未標示價格或標示不明，計價方式模糊或度量衡有誤，第一次發現就會要求限期改善，複查後若還是違規將逕行依法裁處。

民眾說：「其實如果真的有落實這樣的政策的話，對我們這些消費者其實是很好的一件事。」民眾說：「馬上發現問題，我覺得馬上去做一個調整，當然這樣是比較好的，那對消費者來講，他也會比較信任。」不同於往年大多優先採取，宣導輔導方式協助攤商改善，今年違規不會再給予第二次機會。

臺北市主任消保官林傳健說：「活動期間內將每日現場巡查，今年起將配合商業處及年貨大街商圈，自治會攤鋪位業者名單，以現場紀錄單形式，將稽查結果現場提示業者確認簽收，除限期一日內完成改善外，並輔導業者現場立即改善。」

迪化街攤商說：「(之前)會查有沒有標示價格，跟磅秤有沒有問題，(是對)雙方的保障，正常就是要這樣，就配合他們(檢查)。」而在永樂市場內有擺放公秤，後續年貨大街的服務處，也會設置公秤確保民眾，採購回家沒有缺斤少兩，保障消費者權益。

