迪化街年貨大街湧人潮 大同分局強「化防竊反詐護平安」過好年

【警政時報 戴昱弘／臺北報導】「2026臺灣年味在臺北」系列活動熱鬧登場，其中最具代表性的「迪化街年貨大街」自1月31日開跑以來人潮絡繹不絕，吸引大量民眾與國內外遊客前往採買年貨，感受臺灣濃厚的年節氛圍。

大同分局員警、義警及志工團隊參加「犯罪預防及交通宣導遊街活動」。(圖／記者戴昱弘 翻攝）

為確保春節期間治安平穩與交通順暢，大同分局強化犯罪預防及交通安全宣導作為，於商圈核心路段播放語音廣播，提醒民眾妥善保管財物、防範扒竊與性騷擾事件，同時針對人潮熱點編排「防扒竊勤務」，增派警力執行定點守望與機動巡邏，建構即時應變的治安防護網。

警方亦同步加強交通疏導，呼籲行人遵守號誌、走行人穿越道，車輛行經路口務必暫停禮讓行人，共同維護良好用路環境。

員警、義警及志工團隊深入人群，發放紅包袋宣導品，透過互動方式向民眾宣導防竊、識詐、護鈔及交通安全觀念。(圖／記者戴昱弘 翻攝）

此外，大同分局於前（3）日在迪化商圈舉辦「犯罪預防及交通宣導遊街活動」，由員警、義警及志工團隊深入人群，發放紅包袋宣導品，透過互動方式向民眾宣導防竊、識詐、護鈔及交通安全觀念。同時段，市長蔣萬安出席迪化街商圈活動，特別與警方同框合體，共同宣導反詐防竊觀念，傳遞「今馬熊讚、安心過年」的正向訊息。

大同分局員警手持防詐宣傳牌走入人群中宣導。(圖／記者戴昱弘 翻攝）

大同分局表示，春節期間警方將持續秉持「一馬當先」的精神，加強商圈巡邏、交通疏導及護鈔服務等貼心措施，提醒民眾多加利用大眾運輸工具，配合現場交通管制，攜手營造平安、祥和的春節假期。

