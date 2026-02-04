迪化街年貨大街登場！白爛貓5米巨偶吸睛 無菸範圍再擴大

為期近2週的「2026台北年貨大街」活動已於即日起熱鬧展開，預計持續至2月15日。台北市長蔣萬安3日親自現身迪化街商圈，與英國在台辦事處代表包瓊郁(Ruth Bradley-Jones)共同體驗年節採買氛圍，宣告這場年度盛事正式開跑。蔣萬安強調，迪化街不僅是辦年貨的首選，更是台北最重要的一張城市名片。

台北年貨大街熱鬧展開 。（圖／台北市政府）

活動現場，蔣萬安與包瓊郁互贈象徵台英特色的伴手禮。蔣市長準備台灣經典年菜「佛跳牆」致贈代表，傳遞台灣深厚的團圓溫度；包代表則回贈充滿英國風味的茶品禮盒，象徵親友團聚的靈魂與溫暖。2人隨後攜手貴賓及驚喜登場的熊讚BRAVO，發送活動限定「馬上有錢喵」及「今馬熊讚」書籤，與民眾互動拜年。包瓊郁更與蔣市長合作挑戰「馬套成功」套圈圈遊戲，並前往參拜台北霞海城隍廟，透過實際行動感受台灣獨特的祈福文化與年節魅力。

本年度活動以「奔年貨」為主題，攜手國內知名IP「白爛貓」跨界合作。走進迪化街，首先映入眼簾的是「年年有魚」迎賓牌樓，由白爛貓手持釣竿，彷彿正要釣家族成員「那條魚」，形成生動有趣的畫面，也象徵「年年有餘」。沿著街道前行，可以看到因應活動變身為「親子走春童樂會」的永樂廣場，除了有高達5公尺的白爛貓巨型氣偶搭配金元寶，象徵「馬上有錢」，永樂市場外牆及屋頂上，也能看到「麻糬」及「臭跩貓」等家族成員氣偶可愛現身。

蔣萬安表示，如果過年沒有來迪化街體驗人擠人、試吃零食、聆聽店家叫賣聲，就好像少了點什麼。他力邀所有民眾，尤其是國內外旅客，務必親自走訪迪化街。蔣萬安特別提到，包含當日出席的英國代表，以及前不久挑戰攀登台北101的Alex Honnold及其夫人，他們都親身體驗大稻埕迪化街的風情，證明迪化街就是最棒的城市宣傳。

廣場上規劃「馬套成功」套圈圈遊戲、經典童玩「釣瓶子」、「馬吉同樂」白爛貓套色集章祈福小卡及傳統手寫斗方等趣味年藝體驗，讓民眾在現場感受遊樂場般的熱鬧氛圍。此外，2025年由藝術家吳騏所設計的4座在地產業氣偶也再次經典回歸年貨大街，以可愛又有溫度的方式，述說迪化街的產業故事。親子偶像「香蕉哥哥」也登上舞台，帶領大小朋友歡樂唱跳，展現台北年貨大街融合傳統年味、創新精神及國際化的全新風貌。

包瓊郁更與蔣市長合作挑戰「馬套成功」套圈圈遊戲 。（圖／台北市政府）

廣受好評的「免費接駁專車」今年持續推出，更換上吸睛的白爛貓IP塗裝，以4台專車、3條路線往返年貨大街，輕鬆採買「奔年貨」。蔣萬安進一步介紹，今年的年貨大街活動再次突破，除了與深受大家喜愛的知名IP「白爛貓」合作，推出多款大型氣偶吸睛，還結合了套圈圈、釣瓶子等古早味童趣遊戲，讓民眾在採買之餘，也能重溫兒時樂趣。

繼2025年首度推出全台第1條「無菸年貨大街」後，禁菸範圍除迪化街主街(南京西路到歸綏街路段)、民生西路及歸綏街(人行道及騎樓)外，今年升級擴大至周邊巷弄，東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路(含南京西路239巷)、北至民生西路所圍之平面區域,打造更乾淨、舒適的採買環境。蔣萬安表示，去年年貨大街首度全面禁菸成效卓著，吸引逾200萬人次造訪，創造高達20億元的營業額。今年市府更擴大禁菸範圍，並特別在大稻埕碼頭規劃吸菸區，透過妥善分流，為市民及遊客打造一個無菸且友善的購物環境。

台北年貨大街攜手國內知名IP「白爛貓」跨界合作 。（圖／台北市政府）

考量現代人的消費習慣，台北市政府與momo購物網合作，推出24小時不打烊的「線上台北年貨大街專區」，集結台北市百家特店，其中包含迪化街商圈在地店家至少60家，祭出多項獨家優惠，讓民眾不受時間與空間限制，隨時選購年節好物。迪化街現場設立「momo馬上好運」互動攤位，民眾只要完成闖關任務，就有機會抽中萬元家電、999元發財金及抽888元紅包，親子同行還可再加碼多抽1份紅包。

今年迪化街商圈也為國際觀光客貼心推出支援中、英、日3種語系的LINE數位導航服務，讓外國旅客也能輕鬆遊逛，深度感受年節氛圍。白爛貓騎上搖搖馬化身「2026台北年貨大街」限定「馬上有錢喵」，由白爛貓手持象徵好運的1元硬幣，邀請民眾共同迎接馬年。想要收藏這款限量萌物的民眾，可透過參與永樂廣場「馬套成功」互動遊戲、首長走街拜年活動，或關注台北市商業處「我是商Ya人」官方粉絲團，將這份可愛開運小物帶回家。

活動更串聯「來台北有購嗨」抽獎活動，民眾採買年貨滿200元，只需登錄發票，千萬大獎及多項好禮就有機會抱回家。蔣萬安特別提醒民眾,來年貨大街採買後，務必將發票登入「台北有夠嗨」活動平台。今年祭出超級大獎，包括高達1000萬現金、電動車、台積電股票，還有美國來回機票，以及iPhone等多項豪華好禮。

