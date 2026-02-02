迪化街年貨大街設「吸菸室」 北市府曝法令不允許

台北市研考會主委殷瑋表示，戶外設吸菸室，若是封閉的空間，中央詮釋法令認為是室內，就不能吸菸。(記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安推動無菸城市，在今年的年貨大街試辦擴大禁菸範圍，研考會主委殷瑋表示，想仿照大阪在路邊放有濾煙設施的貨櫃座密閉吸菸室，但「菸害防制法」不允許，因為如果是密閉的空間，四面關窗，等於是室內，室內是不允許吸菸的。不論法令有沒有調整的空間，市府都會透過完善的配套跟規劃去達成無菸城市的目標。而繼年貨大街後，市府也擬將台北燈節兩個展區朝禁菸規劃。

殷瑋指出，去年到日本考察禁菸政策，在大阪路邊看到蠻多密閉的吸菸室，像一個貨櫃放在一個公園旁邊，是設有濾煙設施的，若設備標準都符合規範，在台北能不能這樣做?衛生局曾為此去函中央給中央，得到的答覆是不可以。

他說明，中央回覆衛生局的說法是，如果吸菸室的四面都是密閉的，那就是室內，依據法規，室內不能吸菸。除非有特殊的例外，如旅館、商場、夜店、酒吧這種公共消費的地方，如果有設獨立空調跟獨立隔間的吸菸室的話，才可以在室內的密閉空間吸菸。

他說，法律的目標是要讓整體防制做個更好，如果會的話，對法律的詮釋為什麼要這麼硬?若要解套，可以有行政院版的修法或透過立法院修法。不過，蔣萬安已經公開宣誓要把台北打造成無菸城市，因此不論法令有沒有調整的空間，不論是不是要透過修法的方式來完成，台北市都會透過完善的配套跟規劃去達成無菸城市的目標。

