迪化街年貨大街開張！ 人潮擠爆採買試吃

迪化街1/31正式封街登場到2/15。（圖／東森新聞）





台北迪化街年貨大街登場，中午12點正式封街管制，不少攤商提早出來擺攤，還沒封街就已經湧入大量顧客來搶採買、試吃。而《EBC 東森新聞》也直擊同樣攤位，在年貨大街的價格，跟兩天前相比，並沒有再調漲，不過糖果受到成本影響，同樣價格能買到的種類，跟往年比，確實會變少。

熟悉的紅燈籠，配上整排紅布條，此起彼落的叫賣聲，還沒到中午正式封街，迪化街週末一早這人潮，就已經讓人感受到滿滿年味。

迪化街年貨大街，1/31正式封街登場，一路到2/15，可以看到大家都在搶著跟今年主題造景白爛貓搶打卡，指定時間地點，還可以領取白爛貓福錢。

廣告 廣告

跟往年不同，入口最大攤，竟然不是餅乾糖果，而是健康零食。再往裡面走，就是熟悉的腰果肉乾，瓜子均一斤200，開心果夏威夷豆380，牛肉乾則是600-800。平均價格，同攤直擊，跟兩天前價格比，並沒有因為是年貨大街就調漲。顧客一買就是好幾大袋。

顧客vs.記者：「木鱉果茶，還有買了湯頭收穫滿滿，我還從中壢過來，我不是在地人，今年因為第一天開始，早上又下雨，人潮可能還沒有那麼多，你到下午以後可能人潮就多了，麻荖啊糖果啊，其實都滿不錯，（有預計要買多少嗎？）有有有要買很多，因為我們接下來這邊可能人會很多，所以今天就要開始備貨。」

散裝糖果，今年則多了好幾款紅包系列浮誇包裝討吉利，但同樣價位，今年能買到的種類，恐怕會變少。

散裝零食老闆徐偉峰：「今年糖果漲幅大概，兩成到三成，但是我們還是照不同的糖果，做不同的價格區間。」

而年貨大街，多數攤商都是散裝賣，為了防止攤商偷斤減兩，服務台一樣有設公秤，還有消保官巡查，抓到違規最高罰10萬。年貨大街開跑，大家搶在第一天，就來邊吃邊逛邊採買，預熱年節氛圍。

更多東森新聞報導

冷得晚！烏魚子「油脂豐富」口感更好！迪化街：價格持平

獨／迪化街老店川貝陳皮竟有「中國菸蒂」 卻標MIT

大稻埕在地建商 開豪華休旅撞上機車釀1死

