迪化街年貨大街1/31登場 北市府加強查緝商品揭露

（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市迪化街年貨大街將於31日登場，法務局今天表示，將加強稽查年貨大街攤販的商品資訊揭露及度量衡準確性，並首度採取當場要求限期改善、再犯就罰的嚴格管理機制。

台北市法務局新聞資料指出，2026迪化街年貨大街活動從1月31日至2月15日舉行，消保官將與其他機關前往現場加強稽查，並首度採取「當場限改、再犯即罰」機制。

法務局表示，由於迪化街年貨大街活動因期間短、來客數多，過去採宣導與輔導協助攤販改善違規，但實務卻發現不少攤販在輔導改善後仍違規，影響消費者權益。

法務局提到，考量政策宣導多年，今年起調整執法強度，巡檢發現攤販隱匿或未標價格及標示不明、計價方式模糊、度量衡有誤，第1次發現就要求限期改善。年貨大街期間將派員每天巡查，發現要求限改的攤販仍違規，決不寬貸，一定依法裁處。

法務局表示，依北市消費者保護自治條例，企業經營者對商品或服務應提供消費者充分與正確資訊，若違反條例，能要求限期改正，屆期不改，可處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並按次處罰。

消保官說，消費者可利用永樂市場服務處的公秤檢視購買商品，發現價格不清或缺斤少兩，可向服務處反映或撥1999市民熱線檢舉。

法務局統計去年稽查迪化街年貨大街攤販，共1214家次、輔導改善68家次，違規多為賣蛋捲及蘿蔔糕，業者都有限期改善，違規樣態以擋住價格及標籤設不明顯處、價目表在稽查時才提供等情形。

消保官說，消費者選購年節食品，應確認商家標示售價的計價單位，注意包裝有無破損，場所是否潔淨。（編輯：黃世雅）1150129