迪化街年貨大街1/31登場 巷弄禁菸交通快打取締違停

（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北30日電）台北迪化街年貨大街31日登場，北市大同警分局將啟動交通快打機制取締違停及影響通行停等車輛；衛生局已公告年貨大街禁菸場所擴大至附近巷弄，將取締違規吸菸民眾。

台北市警察局大同分局今天發布資訊表示，迪化街年貨大街31日登場，針對迪化商圈、後站及華陰街商圈、寧夏夜市規劃嚴密交通管制勤務，並首度強化交通快打機制。

警方為確保行人安全，規劃交通管制地點包含迪化街一段（南京西路至歸綏街）從1月31日至2月15日，每天中午12時至深夜12時，禁止車輛進入；華陰街（重慶北路至太原路口）及後站，即日起至2月15日，每天上午10時至深夜10時禁止車輛進入。

此外，寧夏路（民生西路至平陽街段）的寧夏夜市即日起至2月22日，每天下午4時至深夜12時禁止車輛進入；迪化商圈周邊民樂街、歸綏街及民生西路口，將實施時段性單行或禁止左轉管制。

大同警分局表示，活動期間將利用CCTV即時監控系統全天候掌握車輛流量，若發生路口壅塞或交通事故，將由交通快打警力馳援，加強取締商圈附近違停、影響通行停等車輛。

台北市衛生局新聞資料也提及，依菸害防制法規定，公告「2026台北年貨大街」自31日至2月15日（每天上午8時至深夜12時）為全面禁止吸菸場所，商業處在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立活動臨時吸菸區，有吸菸需求民眾可至戶外定點吸菸，牢記行走不吸菸。

衛生局表示，為解決巷弄二手菸害，今年禁菸範圍除原有迪化街主幹道，更擴大至附近巷弄，現場將設禁菸標示及告示牌，並以廣播、發簡訊及巡守隊舉牌宣導，商業處、公園處等局處將共同執行稽查取締違規吸菸民眾，違者將處新台幣2000元至1萬元罰鍰。

台北市公共運輸處資料提及，迪化街年貨大街活動期間聯營紅33、新北市轄811路公車將配合交通管制，取消停靠大同區民生西路「迪化街」（往東）公車站位。

公運處表示，已通知經迪化街商圈、華陰街北車商圈、後站商圈、台北地下街、寧夏夜市公車業者，配合活動時間的平日下午4時至深夜12時及週六與週日，視客況機動加密公車班次；商業處針對今年年貨大街設3線接駁車服務，資訊可至公運處官網查詢。（編輯：陳仁華）1150130