迪化街年貨街稽查 今年改當場限改、按次處罰

年關將近，台北迪化街年貨大街，熱鬧開賣，北市府也聯合消保官、跟衛生局等單位，組成稽查小組，不定時前往視察，有草莓大福業者，明明有單顆販售，卻只標出整盒價格，被消保官要求當場改善，今年有別往年勸導為主，改為當場限改、再犯就開罰，最高10萬元罰鍰。

身穿黑色皮衣的男子，被民眾與保鑣簇擁著，難道是黃仁勳駕到了嗎，不對不對，這回是韓國知名演員崔振赫，也來逛年貨大街拍節目，可見迪化街人氣有多高，為了讓民眾或遊客買得快樂與安心，除了首度禁菸，北市消保官也會不定時前往稽查。

台北市消保官室主任林傳建前往迪化街稽查。（圖／民視新聞）台北市消保官室主任林傳建：「建議你們把單顆價格標示上去，避免消費者誤解一次是買一盒。」

有草莓大福業者，明明有單顆販售，卻只標出整盒4顆的價格，擔心誤導消費者，消保官也當場糾正。

北市消保官室主任林傳建vs.業者：「這個沒有擺，沒有售價，我馬上寫可以嗎可以。」

另一頭，芒果乾業者剛換新優惠，還沒貼上新價格，就遇到消保官登門，嚇了一跳，趕快補上。

攤商：「因為我們今天開始特價，所以我們還沒有貼上，最新的價格就現在馬上寫，（有邊寫手在抖嗎）有耶，是不是很沒用。」

攤商：「（消保官）大概問我們一下，每個產品的期限，有沒有標好這樣子，（老闆）好像有提前問好說，大概有哪些注意事項，我們就都有準備好這樣子。」

永樂市場一樓服務台提供公秤。（圖／民視新聞）一次通過的業者特別開心，過去消保官以勸導為主，今年比較嚴格，採當場限改，從價格標示到包裝內容，都要清楚，再犯就開罰2萬元到10萬元，當然秤重不準也包含在內。

記者vs.民眾：「會特別注意它的秤重嗎？，記者vs.民眾，好像不會耶，記者vs.民眾，因為（擺放）滿高的，記者vs.民眾，好像不會特地去看。」

平時不會注意業者的秤，沒關係，來來來，永樂市場外頭的白色帳篷，放了一個公秤，讓民眾自行檢驗。

民眾：「還有多一點點（很棒耶），就是可以再過來確認，看是不是正確的斤數這樣子。」

民眾：「當然是對消費者有比較好的保障啊。」

畢竟許多年貨都是秤斤論兩，誰都不想過年當冤大頭。

