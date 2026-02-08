迪化街年貨被嫌貴 網友：年都還沒過荷包先消瘦

台北市 / 綜合報導

年節腳步逼近，趁著週末假期，民眾到迪化街採買年貨，就算是寒流來襲，人潮還是不減，買氣非常熱；但有網友上網抱怨，價格似乎有點高，3條肉條秤斤賣66元，巴掌大小魷魚絲100元，被說連塞牙縫都不夠，不過實際比價，南門市場的魷魚絲，每100克還貴了約2.1元，民眾要怎麼把錢花在刀口上，看來起碼得貨比三家。

放眼望去迪化街滿滿人潮，頂著體感溫度不到10度的低溫，上街掃年貨就算是寒流來襲，買氣依然相當熱絡，買肉條當零嘴秤重賣3條66元，一條平均22元，就有網友發牢騷年都還沒過，荷包先瘦一圈，再來看看小朋友愛吃的乳酪絲，一個巴掌大小要價200元。

民眾VS.記者說：「大概只有手掌大小，您說這樣多少錢，這樣子是200塊，那您會不會覺得這個價格偏高，有一點，對，因為想說過年還是要吃一下，因為往年都會買。」民眾人不介意，畢竟過年過節，開心最重要，但如果不吃肉條，改吃魷魚絲呢，攤位標價，魷魚絲一斤680元，買一百元大約就只有手掌大小，網友笑說連塞牙縫都不夠。

民眾VS.記者說：「我剛剛買的更貴耶，真的喔，對啊，所以應該還好吧，年節應景的時候。」迪化街南北貨大比拚，怎麼買比較划算，貨比三家一定不吃虧，把鏡頭轉到南門市場，同樣買魷魚絲一包150元，兩邊業者比一比，迪化街業者，每100克價格約113.3元，南門市場攤販的魷魚絲，每100克價格約115.4元，年貨百百種，如何把錢花在刀口上，民眾心中自有一把尺。

