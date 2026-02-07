迪化街明星臉！ 「糖果店范少勳」人氣旺 民眾：有記憶點

台北市 / 綜合報導

農曆春節倒數，迪化年貨大街買氣熱！店家為了搶客各出奇招，大打「明星牌」吸引顧客，有民眾發現其中一家攤位老闆，與藝人范少勳似乎有些神似，另外，也有業者挑選年輕有活力的店員，靠著熱情正能量，增加買氣。

糖果店老闆連柏豪說：「這邊80塊。」熱情叫賣招呼顧客，小老闆忙碌的雙手從沒停過，不過修等一下！！這張臉龐，怎麼有點似曾相識，糖果店老闆連柏豪說：「其實大家都說比較像范少勳，可能側臉滿像的這樣子，大家經過可能會稍微瞄一下。」這張明星臉，讓他成為迪化街中，最閃亮的一顆星，一時之間還真分不清，眼前的到底是少勳還是少東，成功增加店鋪討論度。

廣告 廣告

糖果店老闆連柏豪說：「(你來幫忙之後業績增加多少)，我覺得沒有增加很多，還希望大家趕快多來買。」少勳真的太謙虛，看看攤位前，絡繹不絕的人潮就知道，到底有多夯，民眾說：「有特別過來這邊買糖果，走過去因為也都看不太出來，大家都是賣糖果，就覺得好像如果有一個明星臉，就會特別想說好像會想要看看。」民眾說：「(因為老闆特別帥的關係嗎)，有，有這個原因，就可能會記得他的長相，或是向某個明星之類的就會，可能有喜歡的就會喜歡。」民眾說：「(迪化街)很多年輕的工讀生，多少會(增加買氣)。」

迪化年貨大街開跑，除了有明星臉增加記憶點外，也有不少店家，找年輕又有活力的店員助陣，甜點業者Sylvie說：「我覺得跟客人之間，會比較有很好的互動，然後也比較熱情，所有的店員我們都會稍微挑過，我覺得不是挑漂亮，是挑讓人家覺得有人緣，然後會笑得我覺得很重要，因為有笑才會有效果。」

甜點業者派出，親和力十足的年輕女店員，積極招呼顧客，民眾就算只是經過，也能被熱情感染，年貨大街大戰開打，業者各自出招，想辦法吸引顧客上門。

原始連結







更多華視新聞報導

迪化街出現「未來年貨」！ 消費者：不敢吃 老闆：誤拿

士林老攤販傳「老闆驟逝」！ 突倒地疑「心肌梗塞」 網不捨：懷念爽朗嗓音

張菲.費玉清也是常客... 士林華榮市場甜不辣老闆驟逝

