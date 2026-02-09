迪化街查到5件「疑似大陸走私香菇」 農糧署送驗：標示不實將開罰

許多民眾年前都會上年貨大街採買，其中香菇是準備年夜飯時的常見食材之一。農業部農糧署今（9）日和食藥署、北市府在迪化街年貨大街啟動聯合稽查行動，發現疑似大陸香菇共5件，將送農業部鑑定確認後，對於標示不實之業者進行裁罰。

香菇是國人日常生活經常使用之食材，雖然我國每年從日本、韓國、越南等地進口，不過也以關稅配額方式保護國產香菇，同時因為財政部「管制物品管制品項及管制方式」之規定，海關禁止大陸香菇進口；農糧署指出，今天針對迪化街年貨大街香菇賣場販售之散裝與包裝香菇進行查核，其中疑似大陸香菇共5件，包括4件標示越南香菇、1件標示台灣埔里香菇，將送農業部「雜糧特作蔬菜協助鑑定小組」鑑定。

農糧署說明，「雜糧蔬菜特作協助鑑定小組」協助海關等查緝單位鑑定農產品原產地，針對香菇部分已開發「外觀性狀」及「成分分析」檢測等技術，並蒐集各國產地樣品及相關資料，建立完整之樣品資料庫，提供海關等查緝機關作為判別原產地之參考，有效防堵大陸香菇混充進口。

農糧署提到，台灣乾香菇菇傘表面均呈褐色至深褐色皺縮狀、菌褶色淺黃、菇柄稍長（1公分以上）、有清香味；大陸乾香菇菇傘表面略呈光滑、菌褶色澤較深呈黃褐色至淺褐色、菇腳均有修剪、菇體香氣淡或有異味，部分為花菇，菇傘表面呈深裂紋。農糧署呼籲，國產香菇衛生安全有保障，請國人多選購產銷履歷、有機標章及台灣香菇標章之國產香菇產品，支持台灣農業。

