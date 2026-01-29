迪化街「年貨大街」31日登場 大同分局強化人流疏導與安全管制

大同分局執行「2026臺灣年味在臺北」警力部署。(圖／記者戴昱弘 翻攝）

【警政時報 戴昱弘／臺北報導】「2026臺灣年味在臺北」年貨大街活動已陸續展開，其中最具代表性的迪化商圈年貨大街，將於115年1月31日至2月15日盛大舉行，預期吸引大量民眾湧入採買年貨。為確保活動順利進行並維護市民人身安全，臺北市政府警察局及大同分局已全面提升維安層級，周延部署警力及各項安全整備作為，全力守護民眾安心過年。

警方針對迪化商圈、華陰街北車及後站商圈、臺北地下街商圈及寧夏夜市商圈等人潮熱絡區域，強化活動場域、周邊道路及重要路口的安全檢查與交通管控，並加強對可疑人、事、物之查察作為，致力營造安全、安心的年貨採買環境。

因應近期本市發生之隨機暴力事件，大同分局特別強化活動路段及周邊人潮熱點的維安部署，重點涵蓋迪化街主街、延平北路、南京西路、歸綏街及民生西路等路段，增派警力執行定點守望及機動巡邏勤務，提升即時應處能量，全面防範突發狀況發生。

大同分局對迪化商圈周邊道路及重要路口，加強人流與車流疏導及安全管制。(圖／記者戴昱弘 翻攝）

此外，警方也將針對重要路口、轉彎瓶頸路段、公車站牌及捷運出入口等易聚集人潮區域，加強人流與車流疏導及安全管制，並視現場狀況彈性運用阻隔設施，降低推擠及踩踏等意外風險，確保活動期間通行順暢。

年貨大街活動期間，永樂廣場中央將設置機動派出所（服務站），提供尋人協助、失物招領及各項為民服務；同時結合商圈自衛編組人員，運用擴音設備、LED指示牌及交通管制措施，引導民眾依規劃動線有序通行。倘遇重大緊急狀況，警方亦將透過現場廣播引導民眾冷靜配合疏散，相關道路管制措施將視人車流狀況彈性調整。

2026迪化街年貨大街示意圖。(圖／記者戴昱弘 翻攝）

大同分局呼籲，民眾前往年貨大街採買時，請配合現場員警及工作人員指引，遵守各項管制措施，留意自身及隨行親友安全；如遇緊急狀況，請立即向現場人員求助，或撥打110、119尋求協助。警方亦建議多加利用捷運、市區公車或接駁車等大眾運輸工具，行經路口時遵守員警及義交指揮，並可收聽警察廣播電台掌握即時路況資訊，共同維護交通與公共安全，安心順暢過好年。

