迪化街40年杏仁露2月底將歇業 業者：生意難做

台北市 / 綜合報導

台北市永樂市場有一間經營40年的杏仁露，多年下來不只吸引許多老顧客上門，觀光客也慕名前往朝聖，不過業者表示他們即將在2月底歇業，消息一出讓周邊居民好驚訝。業者坦言，近幾年生意愈來愈難做，加上承租公有市場，經營限制變多，他們決定結束營業，好好休息。

這碗Q彈杏仁露搭配綠豆等配料，是許多饕客前往迪化街永樂市場，必點的招牌甜點之一，還有花生湯搭配油條也相當經典，-但這間經營長達40年的顏記杏仁露，預計將在二月底歇業，附近居民說：「也是一個地標，很多人知道。」附近居民說：「就可以說約在這附近。」附近居民說：「小時候他們就在了，就覺得說，怎麼又少一間好吃的店。」

附近居民直呼真的好可惜，不過業者坦言近幾年，生意實在越來越難做，杏仁露業者顏太太說：「(店面)是公有的，從上個月就開始，車子放在外面，也不行，煮東西，也不行，一個流理台放在那裡，也不行，現在生意又難做。」

顏太太分享加上他們夫妻倆，都已經60多歲實在太累，決定歇業讓自己好好休息，實際上迪化街不只有許多知名老店，因為建築風格相當傳統具有特色，吸引其他業者進駐。

像是孵珈琲洋行從跑市集起家，後來在迪化街落腳，不過經營8年之後今年3月結束營業，還有從師大商圈，轉移到迪化街的孔雀餐酒館，則是因為租約到期等因素，在經營18年後歇業，具有觀光指標性的迪化街，又將減少一間知名老店，這獨特味道即將成為大家的回憶。

