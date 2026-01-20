迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了

迪卡儂員工廣播喊「8964228」掀起網友熱議。示意圖／翻攝自Google街景

量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。

一名網友在Threads發文指出，他在迪卡儂試穿衣服時，偶然聽到店內廣播了一串代號「8964228」，這段數字恰好由1989年6月4日的天安門事件，與228事件組成，讓他驚呼「加密比沒加還耐人尋味」。

貼文曝光後掀起熱議，有人開玩笑說道「又8964又228，是否不歡迎什麼人」、「神秘退支數字」、「中國人在櫃檯廝殺，請支援」、「中國人在迪卡儂直播嗎」。

廣告 廣告

不過也有網友出面解惑，表示迪卡儂的確有商品編號為「89」開頭，認為那段數字應該是「店員在找商品」而唸出的特定商品貨號。

一名前員工也留言表示，該串數字應該只是商品貨號，並沒有什麼特別之處，不過店內員工通常會使用無線電聯絡，不會用廣播找商品，原PO遇到的狀況並不常見。



回到原文

更多鏡報報導

為了3600元！嫩嬰「淋雨拍戲」哭到失聲 女星曝短劇黑幕：總折磨女人小孩

中國男摔倒右腦出血！醫師「開刀開錯邊」害癱瘓 家屬求償遭拒

我有兩個老公！24歲正妹「交往雙胞胎」爆紅 3人行甜蜜日常全公開

110萬人瘋傳的奇蹟！偶像教父新女團25歲成員「長髮飄逸照」神定格 網驚：一眼奪魂