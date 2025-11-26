迪士尼公主主題路跑明春3月開跑 「夢幻伸展台」打造獨一無二夢幻嬌點

【民眾新聞網方健龍綜合報導】每個人心中都有一位迪士尼公主，可能是披甲上陣的花木蘭、放手追夢的樂佩，或是突破自我、擁抱不同的愛麗兒。全統運動浪漫推出2026年「迪士尼公主主題路跑－夢幻伸展台」，本次活動不為比賽誰最美，而是邀請所有參與者選擇自己最舒適的打扮與妝容，用每一步勇敢，走進自己的故事！從夢幻泡泡雨的起跑線、彩妝與編髮間、延伸至閃閃發光的公主夢幻伸展台，每位跑者都能在活動中打造屬於自己的矚目亮點，打造與眾不同沉浸式活動體驗，大聲說出：「我，就是故事裡的主角！」

廣告 廣告

主辦單位全統運動表示，只要在12/11(四)23：59前完成報名與繳費，即可免費獲得「迪士尼小美人魚系列角色水壺」乙個。從小比目魚到賽巴斯汀，角色設計搭配夢幻配色，每一款都具備實用大容量與高顏值，可作為通勤水壺、運動搭檔、孩童上學日常補水首選。

全統運動指出，參加者可依喜好選擇「閃耀變身組」或「夢幻加冕組」報名，所有組別皆含迪士尼公主主題路跑限定物資與完賽證明、獎牌。閃耀變身組含：公主頭紗、化妝箱、毛毯、泡泡棒與補妝鏡；夢幻加冕組則有白雪公主斗篷、抱枕毯與完整進階物資，讓你從起跑到終點，全程夢幻、信心滿滿！

主辦單位指出，在「迪士尼公主主題路跑」跑道上，有一樣夢幻道具讓人心動不已，迪士尼公主主題魔法泡泡棒，結合泡泡魔法與童話設計，不僅是最佳應援道具，更是童心與自信的具象化身！這支泡泡棒以「小美人魚愛麗兒」為設計主角，搭配夢幻粉紫色系，頂部皇冠造型閃閃發亮，每一個細節都讓人秒飛入童話世界。啟動後，泡泡即隨風飛舞，宛如魔法被施展—讓整個王國為妳綻放。

「迪士尼公主主題路跑－夢幻伸展台」特色亮點，包括：主題角色設計：以迪士尼公主愛麗兒為主題，女孩最愛；泡泡瞬發功能：輕按即釋出夢幻泡泡，打造仙氣氛圍；精緻造型收藏性強：皇冠＋翅膀＋透明愛心設計，讓人愛不釋手；全場最閃配件：伸展台、彩妝間、終點拍照時最吸睛的道具，現場並設有「公主編髮室」讓參加者體驗專屬造型時刻，讓女孩們都能找到最適合登上伸展台的華麗造型！在伸展台邁步，讓自信成為最美的禮服！穿著專屬公主物資，走出自己的節奏與風采，留下閃耀瞬間，全統運動邀請女孩們放下框架，勇敢登台、自信展現，那一刻，妳已經是最動人的主角。

各場次活動資訊如下：

迪士尼公主主題路跑-新北場「3.5K」，活動日期：026/03/15（日），活動地點：新北微風運河廣場，報名連結：ctrun.tw/uX4Vh。

迪士尼公主主題路跑-高雄場「3K」，活動日期：2026/03/22（日），活動地點：高雄橋頭公七公園，報名連結：ctrun.tw/WFcV8。

《圖說》迪士尼公主主題路跑活動，夢幻伸展台讓每位跑者自信展現美麗。（圖／全統運動提供）