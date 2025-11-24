迪士尼出《海洋奇緣》真人版預告！明年上映：這次種族沒爭議





迪士尼影業明年暑期鉅作《海洋奇緣》（Moana）真人版，在影迷的引頸期待下隆重釋出首支預告！這部深受喜愛的動畫，被視為繼《白雪公主》真人版慘痛教訓後，迪士尼一項明智的選擇，而且除了經典金曲將再度感動人心，最讓影迷興奮的是：巨石強森將以「真面目」再次飾演半神人毛伊！這部真人版還網羅了哪位耀眼新星飾演莫娜？

巨石強森這次「真面目」出演！

萬中選一的莫娜新星是誰？

《海洋奇緣》真人版延續了動畫的核心故事，講述海洋公主莫娜遠渡重洋，與半神人毛伊攜手拯救族人的壯闊旅程。在演員陣容方面，這部電影誠意十足：

毛伊（Maui）：

由動畫原版配音的巨石強森(Dwayne Johnson)回歸飾演，這次將以他的「真面目」擔綱演出。雖然在前導預告中他僅以背面現身，但已足以令全球影迷興奮不已！

廣告 廣告

莫娜（Moana）：

主角莫娜的人選將由萬中選一的耀眼新星-凱薩琳拉加阿雅(Catherine Lagaʻaia)飾演，她來自澳洲並擁有薩摩亞血統，年僅17歲的她，將首次登上大銀幕，並一展驚豔歌喉！

代表太平洋島嶼人民！超有使命感

凱薩琳拉加阿雅在試鏡獲選時年僅 17 歲，她的青春氣息完美貼合了莫娜年輕、叛逆卻充滿探險勇氣的設定。她透露，自己的祖父、祖母都來自太平洋島嶼，讓她對這個角色充滿使命感：「我很榮幸能扮演這個角色，因為莫娜就是我的最愛。很高興有這機會，可以在大銀幕上代表薩摩亞與所有太平洋島嶼的人民，以及那些跟我一樣的年輕女孩。」

迪士尼這次選擇貼合角色的文化背景的選角，被視為繼《神奇寶貝：史迪奇》後，再次展現對玻里尼西亞文化魅力的重視！

幕後團隊簡直是黃金組合！

真人版《海洋奇緣》的幕後團隊與動畫同樣強大，讓電影的品質與精神能夠良好傳遞！

導演與編劇將由艾美獎及東尼獎雙項贏家、熱門音樂劇《漢米爾頓》導演湯瑪斯凱爾執導；編劇部分，動畫原版編劇傑瑞德布希將聯合《海洋奇緣2》編劇黛娜勒杜米勒共同操刀！

當年感動眾人的音樂更是不能馬虎，配樂大師馬克曼西納將再度操刀磅礴樂章；攝影師則由曾獲獎的《浩劫重生》攝影師奧斯卡福拉掌鏡；美術和服裝設計更網羅了曾參與《魔戒》三部曲的奧斯卡級大師約翰邁爾和麗茲麥奎格。

《海洋奇緣》真人版預計將於明年7月9日在台上映，這部作品能否延續動畫的超高人氣，並為迪士尼真人版系列扳回一城，全球影迷都非常期待！

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

迪士尼10天內爆出3人亡！殘忍揭露「全世界最快樂的地方」的黑暗面

《白雪公主》票房慘虧34億！蓋兒加朵給原因：關鍵不是白雪公主