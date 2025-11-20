迪士尼動物方城市集點快閃購！茱蒂胡尼克快俠70款款實用周邊必收

文／景點+ Rhoda整理報導

迪士尼《動物方城市2》於11月26日在台灣正式上映！7-ELEVEN自11月26日起至12月31日推出「ZOOTOPIA 動物方城市2」 周邊精品集點送，共70款茱蒂、胡尼克、快俠等人氣角色周邊登場；同步推出「線條小狗療癒時光」周邊精品集點送，粉絲們把握機會入手！

小7推出迪士尼「動物方城市2」全店集點快閃購，70款超萌實用周邊必追！（圖／7-ELEVEN，以下同）

雙萌搭檔又要出任務啦！迪士尼備受矚目的年終續集動畫大作《動物方城市2》（Zootopia 2）於11月26日於全台影城上映，最萌警探搭檔哈茱蒂和胡尼克又有全新任務將帶領粉絲探索新地點。

小7則推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊精品集點送活動，70款商品萌趣登場，限時消費不限金額報手機直接買。

動物方城市系列立體公仔馬克杯。

推薦「動物方城市系列Q版絨毛公仔盲盒」共有經典搭檔茱蒂、胡尼克與搶眼配角樹懶快俠、飛仔、洪金豹等6款隨機盒玩、「動物方城市系列演唱會公仔盲盒」還新增水牛警長、志羚姐姐等角色，更有機會換到胡尼克隱藏版裝扮，兩組盒玩皆可隨機單買或整套收藏不猶豫。

還原電影經典角色「動物方城市系列掌心存錢筒」，超萌掌心設計可以一次擁有茱蒂、胡尼克，可當桌面擺飾兼具存錢功能。

生活儀式感要有，喜歡實用系列2款「動物方城市系列立體公仔馬克杯」不僅有超Q萌的茱蒂、尼克立體杯蓋還有造型握把不單調；「動物方城市系列餐具組」成套蒐集可愛角色，陪伴粉絲度過每日用餐時刻，同步還有「雙面天絲水洗枕」、「法蘭絨暖被」、「雙人床包組」等寢具組合，居家生活一次搞定。

配件控不可不買的「絨毛公仔+娃包」推出茱蒂、樹懶快俠2個組合，專屬的角色小包搭配玩偶，成為包包最亮眼吊飾。

以大頭公仔造型立體討喜的4款造型-「動物方城市系列串珠鑰匙圈」兼具實用性可當作鑰匙圈使用、解放雙手最實用的「動物方城市系列手機掛繩絨毛小包」，5款不同造型可依照喜好選擇，可掛識別證、手機等配件，可愛感瞬間加倍。

同步登場的還有超人氣韓國療癒角色「線條小狗」，自11月26日起全店推出16款追星、曬娃必備「絨毛痛包」、「絨毛證件套」，放上小卡及展示珍藏物最可愛；外出旅遊行李箱周邊配件「拉桿收納包」、「行李束帶」妝點裝備，收納包還可單肩背或放上行李拉桿便利性十足。

居家最萌配件絕對非「絨毛抱枕」、「乾髮帽」、「陶瓷盤組」，追劇套組必須全部收藏！

【Info】

7-ELEVEN全店 ZOOTOPIA動物方城市2周邊精品集點送

1. 門市快閃購活動：2025年11月26日(三) 15:00起至2025年12月7日(日) 24：00止。單筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。

2. 小7集點卡預購：2025年12月8日(一) 15:00起至12月31日(三) 23：59止。會員集滿6點可加價購1款，若有異動依照官網公告為準。

7-ELEVEN線條小狗療癒時光周邊精品集點送

1. 門市快閃購活動：2025年11月26日(三) 15:00起至2025年12月7日(日) 24：00止。單筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。

2. 小7集點卡預購：2025年12月8日(一) 15:00起至12月31日(三) 23：59止。會員集滿6點可加價購1款，若有異動依照官網公告為準。

