迪士尼動畫片「獅子王」導演羅傑艾勒斯逝世 享壽76歲

（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）好萊塢動畫片廠迪士尼（Disney）今天表示，共同執導過「獅子王」等迪士尼賣座動畫電影的動畫奇才羅傑艾勒斯（Roger Allers）已逝世，享壽76歲。

法新社報導，除了1994年推出的「獅子王」（The Lion King），羅傑艾勒斯也參與過「電子世界爭霸戰」（Tron）、「小美人魚」（The Little Mermaid）和「美女與野獸」（Beauty and the Beast）等動畫電影的製作。

美國影視新聞媒體「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）稱，羅傑艾勒斯先是出現短暫病痛，昨天在加州家中突然過世。

迪士尼執行長艾格（Robert Iger）今晚在Instagram發文致敬。他寫道：「羅傑艾勒斯富有創意和遠見，他對迪士尼的諸多貢獻將在未來世代繼續流傳。」

艾格指出，羅傑艾勒斯「了解把故事說得精彩具有的力量，也就是如何讓令人難忘的角色、情緒和音樂交織，來創造出歷久不衰的作品」。（編譯：張正芊）1150119