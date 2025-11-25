迪士尼史上規模最大動畫！《動物方城市2》爛番茄開盤93％新鮮好評

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼賣座動畫續篇《動物方城市2》不僅擴張世界觀，更將「毒蛇」設定為關鍵角色，有望顛覆觀眾對蛇類的刻板印象。過去曾有生物學家做過實驗，在公路上放置假蛇，結果多數駕駛毫不猶豫加速輾過，甚至有人下車準備開槍，可見人們對蛇的恐懼與厭惡根深蒂固。電影也試圖用一段全新故事，讓觀眾看見「蛇」不同的一面。

該片今凌晨在爛番茄影評網開盤獲得93%的新鮮度好評，描述兔子警探哈茱蒂與搭檔狐狸胡尼克追查神秘案件，意外跟隨一條毒蛇闖入從未涉足的爬蟲類世界。這條名為蓋瑞的毒蛇一心想替家族洗刷污名，卻因一連串事件讓動物方城市陷入前所未有的混亂。

為呈現更龐大的冒險，《動物方城市2》加入大量全新角色，根據迪士尼統計，片中有台詞的動物角色多達70位，其中最受矚目的莫過於首度在動畫主線中占據重要位置的毒蛇。雖然迪士尼動畫過去也曾出現蛇的身影，如《森林王子》的蟒蛇、《羅賓漢》的希斯爵士以及《公主與青蛙》的啾啾，但從未有蛇成為故事核心角色。

毒蛇蓋瑞不僅是撼動方城市的重要存在，其配音卡司更是萬中選一。導演傑瑞布希分享，他某次深夜看到關繼威的脫口秀，就立刻決定要找他為蓋瑞配音。動畫師亞當葛林回憶，當時導演請動畫組試著將關繼威的聲音搭配蛇的畫面，「這個片段出來後，整個房間的氣氛都瘋狂了。」之後關繼威進錄音室時，「他非常興奮，並說很榮幸加入這個大家庭，他非常謙虛，與他合作非常愉快。」

奧斯卡得主關繼威希望藉蓋瑞一角挑戰觀眾的刻板印象：「雖然這個角色一開始聲名狼藉，所以大家都怕他，但一旦我們真正了解他，就會發現他其實是有點傻氣、心地善良的『蛇』！」聯合導演拜倫霍華德也表示：「關繼威是為蓋瑞配音的絕佳人選，當你看到一條3公尺的毒蛇時，你不會想到會從牠嘴裡傳出關繼威的聲音，可他又為角色帶來了脆弱、真誠，他也因此成了電影的情感核心。」

導演布希進一步指出，《動物方城市2》的核心仍是茱蒂與尼克的搭檔情誼，但全新的謎團圍繞著蓋瑞展開：「故事的謎題在於，為什麼這毒蛇會來到動物方城市？又為什麼在過去一個世紀裡，城市中沒有出現過任何蛇類？」

隨著蓋瑞身世逐步揭露，《動物方城市2》也將觀眾帶入全新場域，包括充滿奇異生物的巨大沼澤世界。迪士尼表示，本片到處都是活潑生動的動物角色，而在電腦特效上更全面升級。霍華德透露：「光是角色的種類就很多，我們有一個鏡頭同時在銀幕上出現了5萬隻動物！」也讓導演拍胸脯保證：「這絕對是迪士尼動畫史上規模最大的電影！」電影今天(26日)在台上映。

