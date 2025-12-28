迪士尼命案！狠母亂刀殺害11歲兒子 淡定報警自首

美國加州迪士尼樂園。（圖／美聯社）





美國加州迪士尼附近發生一起震驚社會的家庭悲劇，一名母親在旅館房間內殺害年僅11歲的兒子後，報警向警方自首，警方到場後發現男童身中多刀，倒臥床上身亡。

母親報案稱殺子 警方破門發現多刀傷遺體

根據《NBCLA》報導，案件發生於3月19日上午9時25分左右，美國加州聖塔安那（Santa Ana）警方接獲一通電話，一名女子主動通報，聲稱自己殺害了兒子。警方隨即趕往位於拉昆塔旅館（La Quinta Inn）的現場。

警方約於9時30分後進入房間，在床上發現一名11歲男童，身上有多處刀傷，已明顯死亡，身邊散落迪士尼紀念品。警方隨後在房內尋獲一把刀具，初步研判為犯案兇器。警方表示，進入房間時並未發生任何衝突，現場已立即封鎖進行調查。

母親吞不明物質送醫 情緒冷靜配合調查

警方指出，涉案女子為48歲的薩麗莎・拉瑪拉朱（Saritha Ramaraju），警方到場時，她情緒冷靜、態度配合，並向警方表示自己在報案前曾吞服不明物質，因此被緊急送往附近醫院治療。

聖塔安那警局發言人娜塔莉・加西亞（Natalie Garcia）表示，拉瑪拉朱送醫後狀況穩定，隨即被警方正式拘留。她向警方坦承殺害兒子亞廷・拉瑪拉朱（Yatin Ramaraju），警方目前已依殺人罪名將她起訴，並加重指控其親自使用致命武器犯案。

目擊者指出，事發前曾在旅館內聽到類似撞擊牆面與地板的聲響，隨後即看到警消人員進出現場。

剛去迪士尼 即將回到父親身邊

檢方說明，男童在父母離婚後，一直由父親照料，案發前，母子曾一同入住旅館，並前往迪士尼樂園遊玩數日。檢方指出，男童原定於案發當天返回父親身邊，未料卻在旅館內遭到殺害。男童過去曾就讀於加州多個學區，警方與檢方持續釐清犯案動機與完整事發經過。

