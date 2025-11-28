迪士尼命運號郵輪啟航！沉浸式科技海上娛樂全面升級

迪士尼全新郵輪「命運號」正式啟航！船上結合英雄與反派主題，推出沉浸式餐飲體驗，百老匯級表演搭配創新科技，重現經典動畫《大力士》。迪士尼郵輪業績持續領跑，計畫2031年將船隊規模翻倍，繼續深耕市場，來自TVBS新聞合作夥伴-美國廣播公司ABC的報導。

迪士尼最新郵輪「命運號」在 11 月 20 日正式啟航。這艘全新船隊成員，有別於過往「夢幻」「奇幻」的童話風格，首次把迪士尼英雄與反派放上同一艘船，打造全新的沉浸式航海體驗。

廣告 廣告

船上最受矚目的亮點，就是那些平時只在大銀幕中現身的反派角色。ABC 記者 Will Reeve 直接笑說：「船上居然有反派角色陪你玩。」迪士尼體驗總裁 Josh D’Amaro 也解釋：「反派角色也喜歡玩樂。把他們融入郵輪體驗，是一種前所未有的呈現方式，粉絲一定會喜歡。」

郵輪總監 Carly Scott 也透露，「我們的反派角色、惡棍和搗蛋鬼們會直接與家庭互動。」

因此，不論是漫威宇宙的洛基，還是影史經典的時尚惡女庫伊拉，都可能在你身邊突然現身。

Carly Scott 更忍不住在甲板上驚呼：「我的天哪，庫伊拉，這地方太美了。」

庫伊拉則展現她一貫的自信：「當然。我本來就是這裡的靈感來源。」

迪士尼近年大幅擴張體驗事業版圖。談到郵輪上呈現的故事選擇時，Reeve 問道：「你們投入了多少心力在挑選故事？」D’Amaro 回應：「我們把這些郵輪當作品牌大使。每艘船都有自己的故事。我們目前有七艘船，2031 年將增加到十三艘。我們正在與 Epic Games 合作，也即將推出前往新加坡的迪士尼冒險號。」

他強調：「我們的志向很明確，就是持續拓展迪士尼的全球體驗。」

命運號同樣提供三場百老匯風格的大型製作，其中一場利用創新科技重現 1997 年動畫電影《大力士》。Carly Scott 分享：「這裡會看到九頭蛇的復活。我們準備讓賓客在底比斯城見證大力士從默默無名到成為英雄的旅程。」

餐飲體驗同樣升級。全新的沉浸式餐廳把故事融入菜色，帶領旅客走進不同世界。獅子王主題晚餐秀便是代表之一。Scott 介紹：「我們會一起慶祝辛巴成為獅子王的傳奇旅程，由說書人帶領家庭進入完整故事，同時享用具有非洲風格的料理。」

D’Amaro 也說：「餐飲在整體體驗中非常重要。我們的特色是家庭會輪流在不同餐廳用餐，並與同一組服務人員互動，這讓賓客與船員之間建立深厚關係，形成非常獨特的連結。」

體驗業務全年營收成長，是迪士尼所有部門中最強勢的表現。命運號與冒險號都將在 2025 年正式投入航線，迪士尼預估到 2031 年整體船隊規模將翻倍。

更多 TVBS 報導

一個月內已5人喪生 美佛羅里達迪士尼又傳遊客死亡事件

麗星郵輪出招！聯手高雄首創直航菲律賓 新航線明年1月啟航

巨石強森只露背 《海洋奇緣》真人版大銀幕再現14億點閱神曲

陸郵輪因「客戶要求」放棄上岸沖繩宮古島 赴日機票少逾54萬張

