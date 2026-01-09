迪士尼執行長訪中 第二座樂園動向受矚

迪士尼公司(Walt Disney)執行長艾格(Bob Iger)今天(9日)在北京會見中國國務院副總理丁薛祥；在美中關係緊張之際，這家媒體娛樂巨擘正尋求在全球第二大經濟體加強立足點。

丁薛祥鼓勵艾格加碼投資中國，此舉被視為北京立場的明顯轉變。在去年4月，中方曾警告，因應美國加徵關稅，將進一步限制好萊塢電影進口。

經濟規模約19兆美元的中國，對美國電影公司而言是複雜的商業市場。一方面，年輕且富裕的都會中產階級為迪士尼主題樂園帶來可觀商機；另一方面，北京嚴格控管每年獲准進口的外國電影數量，可能壓抑迪士尼IP影視作品的熱度，進而影響訪問樂園的人數。

艾格透過收購皮克斯(Pixar)、漫威(Marvel)與星際大戰(Star Wars)系列作品，擴張迪士尼的媒體版圖，並主導上海迪士尼樂園開幕。

30年來，北京將好萊塢進口片配額限制在每年10部，並把這個全球第二大電影市場的觀眾成功導向中國本土製作的影視作品。在去年，本土動畫「哪吒2」的票房超越皮克斯出品的「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)，成為中國史上最賣座的動畫片。

分析師估計，好萊塢電影僅占中國整體票房約5%。

儘管如此，迪士尼與環球影城(Universal Studios)分別已在上海與北京設立主題樂園；艾格此行預料將再度引發外界揣測，迪士尼是否計畫在中國開設第二座樂園。

艾格表示：「迪士尼對中國的發展充滿信心，並將持續擴大在中國的投資。」