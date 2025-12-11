迪士尼宣布10億美元投資OpenAI 開放用戶Sora生成角色短影音

迪士尼位於美國加州柏班克的總部。路透社資料照片



全球人工智慧（AI）搶灘戰如火如荼，迪士尼（Walt Disney）11日宣布，將對OpenAI進行10億美元（約312億元台幣）股權投資。此外，雙方同意，將把迪士尼旗下角色導入OpenAI的影片生成工具Sora。

路透社報導，根據迪士尼與OpenAI簽訂、為期3年的授權協議，Sora將可使用迪士尼、漫威、皮克斯、星際大戰等200多個角色作為素材，在用戶指令下生成社群短影音。

並且，這些用戶生成的短影音，也將精選部分上架迪士尼的串流平台Disney+。

迪士尼則將利用OpenAI的應用程式介面（API）開發新產品和工具，成為OpenAI重要客戶之一。

兩家公司表示，迪士尼也將為員工部署ChatGPT。

