迪士尼小汽車節年度最終站南紡登場，動物方城市二主題車款南台灣首次亮相。（記者李嘉祥攝）

▲迪士尼小汽車節年度最終站南紡登場，動物方城市二主題車款南台灣首次亮相。（記者李嘉祥攝）

聖誕佳節即將到來，深受大小朋友喜愛的「迪士尼小汽車節」年底壓軸場即日起至29日於南紡購物中心A1館樂活廣場登場，現場規劃九大主題展區，集結經典角色、互動體驗與限定商品，邀大小朋友一同來感受滿滿的迪士尼歡樂氛圍。

此次展覽亮點包括首次於南台灣展出的「動物方城市2」小汽車，為呼應其主題，現場設置超大主視覺看板，提供民眾拍照打卡留念，同時也展出「玩具總動員30週年小汽車」與多個迪士尼系列主題展區，包含經典迪士尼小汽車區、公主珠寶車區、CARS專區、遊園列車區、迪士尼漢堡店城鎮，以及壓軸的聖誕驚喜月曆展區，展區內容豐富，讓車迷一次看個過癮。

廣告 廣告

活動期間也獨家曝光TOMICA台灣特注車款，包括55688聯名計程車、黑松聯名小汽車，以及活動限定會場紀念車，現場亦推出多款熱門商品，如春水堂系列、城鎮組等讓收藏玩家搶先入手心儀車款；除靜態展示，現場亦同步規劃多項互動體驗，包含免費的TOMICA積木試玩區及深受親子族群喜愛的迪士尼歡樂園遊區，設置「公主的魔法挑戰」、「CARS活塞杯障礙賽」、「迪士尼驚喜轉轉樂」等關卡，讓親子同樂、回憶滿滿。

展場除有各式車款、車組、軌道組、生活用品外，亦推出限量迪士尼生活小物與絨毛娃娃，活動期間於會場消費不限金額，可以99元加購小汽車，另有消費滿額贈TOMICA商品，數量有限，送完為止。