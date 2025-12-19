迪士尼小汽車節 南紡壓軸登場

《動物方城市2》主角尼克與茱蒂化身Tomica小汽車，造型可愛，成為吸睛亮點。 （南紡購物中心提供）

記者林怡孜∕台南報導

迎接歲末佳節，深受大小朋友喜愛的「迪士尼小汽車節」年度最終站，即起至十二月廿九日於南紡購物中心Ａ１館四樓樂活廣場登場。活動集結九大主題展區，結合經典角色展示、互動體驗與拍照場景，為親子族群打造充滿童趣與節慶氛圍的假日去處。

本次展覽最大亮點，為「動物方城市２」主題小汽車首度於南台灣亮相，現場設置大型主視覺與角色展示，吸引不少粉絲駐足拍照；同時也展出「玩具總動員卅週年」系列車款，以及經典迪士尼、公主珠寶車、CARS系列、遊園列車等多元主題展區，讓不同世代的觀眾都能找到熟悉的童年回憶。

除了靜態展示，現場亦規劃多項互動體驗空間，包括TOMICA積木試玩區，以及以角色故事為靈感設計的親子遊戲關卡，讓孩子在遊戲中體驗探索樂趣，也增添親子共遊的互動時光。南紡購物中心表示，希望透過展覽形式，讓經典角色走進生活場景，成為家庭共享的美好回憶。