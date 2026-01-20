迪士尼旁爆隨機殺人！ 3遊客汽車拋錨遭29歲男子槍擊

29歲的男子博傑涉嫌隨機槍殺3名遊客。圖／翻攝自X

美國佛州奧蘭多迪士尼樂園附近的基西米市（Kissimmee），近日發生一起命案，3名遊客遭到29歲的男子博傑（Ahmad Jihad Bojeh）槍殺，兇嫌被控3項蓄意謀殺罪和拒捕罪，目前不得保釋。

綜合媒體報導，警方在1月17日中午接獲多起報案，聽到有人開槍，便馬上趕往現場，發現有三名68歲至70歲的成年男子在當地一處房屋外被槍擊身亡，並很快掌握兇嫌逃逸路線，逮捕了博傑，並在其家中找到2把疑似作案槍枝。他被3項蓄意謀殺罪和拒捕罪，目前不得保釋。

3名死者分別是來自密西根州的70歲男子克拉夫特（Robert Lewis Kraft）、俄亥俄州68歲的克拉夫特（Douglas Joseph Kraft）及同樣來自俄亥俄州的68歲普昌（James John Puchan），他們因車輛故障而停在博傑住處隔壁的出租屋旁，隨後遭博傑槍擊身亡。而事發地點距離迪士尼樂園約8英里（13公里），位於熱門觀光住宿區。

當地警長布萊克蒙（Christopher Blackmon）表示，由於兇手迅速被逮捕，避免這些駭人且毫無意義的謀殺事件在社區蔓延。他表示，這起事件是隨機且冷血的。被害人只是來這裡旅遊的遊客，和兇手沒有任何已知的衝突。

警方也指出，博傑有犯罪前科，曾在2019年涉及一起竊盜案件，以及在2021年一起加油站槍擊案中造成1人受傷，他因精神失常被判無罪。博傑目前被羈押候審，若罪名成立，將面臨死刑或終身監禁，不得假釋。



