迪士尼槓上Google！怒控AI「大規模侵權」

【記者趙筱文／台北報導】生成式AI高速發展，但版權爭議也越演越烈。繼宣布投入10億美元與OpenAI簽訂授權合作、讓旗下角色正式進入Sora平台後，娛樂巨頭迪士尼再度出手，向Google發出一封措辭強硬的「停止並終止（cease-and-desist）」信函，指控Google旗下AI工具正「大規模侵犯版權」，要求立即停止使用任何迪士尼角色相關內容。

根據外媒報導，迪士尼在信中指控Google以「大量迪士尼作品」作為模型訓練資料，導致Google的影像與影片模型能生成《獅子王》、《冰雪奇緣》、《小美人魚》、《星際大戰》、《死侍》等眾多角色，顯示其AI能力疑似已建立在未經授權的迪士尼IP上。迪士尼要求Google不可再讓AI產出任何迪士尼角色，也不得出現衍生內容，連網路流行的「AI公仔」與角色惡搞圖，都在迪士尼的控訴範圍內。

信件中，YouTube被特別點名。Google近期將Veo影片生成模型導入YouTube創作工具，引發迪士尼擔憂未授權的AI版動畫、短片可能大規模流通。由於YouTube是全球最大的影音平台，一旦AI生成內容擴散，影響力遠大於其他工具，因此外界普遍認為YouTube是迪士尼特別緊盯的重點。

Google則對外低調回應，強調雙方維持長期且互惠的合作關係，同時表示AI訓練使用的是「開放網路上的公開資料」，並已提供Google-Extended與YouTube Content ID等工具供版權方管理內容。市場分析認為，這段回應可能是Google未來若走向訴訟時的主要論點，即「公開資料是否能作為AI訓練來源」。

迪士尼選在此時動作，被解讀為AI內容授權時代的開端。就在發函給Google的同時，迪士尼正式與OpenAI簽訂三年授權協議，允許旗下角色合法出現在Sora影片生成平台中。業界推測，AI內容生態未來可能出現「陣營化」或「內容分區」，例如想生成《海洋奇緣》角色可能需使用OpenAI工具，而不同IP則分別落在不同AI公司手上，形成類似串流平台的內容拆分。

迪士尼長年以強勢維護版權著稱，多項美國版權法修法也受其影響。過去Character.AI曾因此撤下所有迪士尼角色，如今Google遭點名，外界關注是否會採取同樣的妥協方式，或選擇正面迎戰。無論Google下一步如何應對，迪士尼此舉已向全產業釋出警訊，AI任意生成IP角色、自由混用資料的「野生時代」，恐怕真的進入倒數。

