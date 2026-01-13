迪士尼樂園爆紅「壞皇后」不演了！ 告別8年角色：扮反派是榮耀

莎賓娜·馮·B在加州迪士尼樂園扮演「壞皇后」，在網路上爆紅。（翻攝sabrinavonb TikTok）

美國加州迪士尼樂園知名的「壞皇后」表演者莎賓娜·馮·B（Sabrina Von B.）日前正式宣布，她已結束在樂園8年的表演生涯，將展開演藝事業新篇章。

靠即興互動爆紅 「壞皇后」為何意外圈粉？

根據《PEOPLE》報導，現年27歲的莎賓娜從18歲開始就加入迪士尼，她扮演經典動畫《白雪公主》裡的反派角色「壞皇后」，因獨樹一格的詮釋風格，讓她的表演影片在YouTube、TikTok上爆紅。

在她的詮釋下，壞皇后成了既傲慢又風趣的存在，常對遊客拋出經典語錄，例如聲稱自己「都沒化妝、天生麗質」，或是在西班牙遊客稱呼她是「女巫」（La Bruja）時，她迅速糾正對方：「是女王！」（La Reina）。

莎賓娜在迪士尼樂園扮《白雪公主》中的壞皇后多年，以銳利眼神和浮誇表情聞名。（翻攝sabrinavonb TikTok）

真人版《白雪公主》中扮演壞皇后的女星蓋兒加朵，曾在樂園與莎賓娜扮的壞皇后相會。（左圖）／莎賓娜很會與小朋友互動。（右圖，翻攝sabrinavonb TikTok）

莎賓娜說：「很多人表示，他們原本不喜歡壞皇后，但看了我的影片後，變成他們最愛的角色，這讓我非常感動。」表演過程中與遊客的互動，帶給她極大動力，有從日本遠道而來、只為見到她的粉絲母女，還有年年造訪迪士尼樂園的家庭，都讓她很難忘。她說：「看著孩子從嬰兒長成8歲小女孩，還穿著壞皇后裝，是我最珍貴的回憶之一。」

除了壞皇后，莎賓娜也曾扮演《睡美人》中的黑魔女梅菲瑟、《仙履奇緣》中的壞後母、《汪達與幻視》中的阿嘉莎等角色，但壞皇后仍然是她最常扮演的角色。

背後辛苦不為人知？ 她仍說「扮反派是榮耀」

不過許多人不知道，這份工作其實相當辛苦，莎賓娜坦言：「在加州高溫下穿著厚重戲服、保持精神與體力，其實很消耗身體。每天都像體能挑戰賽一樣，還要維持皮膚狀態和表情管理。」

莎賓娜扮演的壞皇后，結合傲慢與幽默風格。（翻攝sabrinavonb TikTok）

即便莎賓娜在網路上獲得大量關注，但為了維護迪士尼的「魔法」，一直未公開自己的身份，直到她正式離職後，才在TikTok上分享真相，該影片累積超過700萬次觀看。

莎賓娜表示，離開迪士尼的決定，雖然不在她的掌控之中，但她仍對這段旅程充滿感恩，她說：「我有幸用反派角色帶給人們歡樂與笑容，這是無比榮耀的事。」

莎賓娜透露，未來她將朝百老匯或全國巡演方向發展，表示：「我終於學會如何在沒有米奇的世界裡生活，準備好全心投入我的演藝事業。」

