迪士尼正式加入生成式AI陣線！豪砸10億美金入股OpenAI 授權旗下200個經典角色

迪士尼砸10億美元入股OpenAI，正式搶進生成式AI戰場！

超過200個經典角色開放授權，粉絲將可用AI參與創作！

迪士尼擁抱OpenAI同時，轉身怒控Google旗下AI侵權！

【文／千尋少女】面對生成式AI浪潮全面席捲娛樂產業，全球娛樂龍頭迪士尼（Disney）正式選邊站！迪士尼近日宣布與OpenAI達成為期三年的重量級合作，不僅成為Sora短影音生成平台首家大型內容授權夥伴，更豪砸10億美元入股OpenAI。此舉象徵迪士尼正式踏入AI驅動的內容創作新時代，企圖在這波科技浪潮中掌握關鍵主導權。

根據這項為期三年授權協議，OpenAI旗下Sora與ChatGPT Images將可合法使用超過200迪士尼旗下角色，範圍涵蓋迪士尼、皮克斯、漫威與《星際大戰》宇宙的經典動畫或角色，包括米老鼠、史迪奇、辛巴、鋼鐵人、死侍與尤達大師等人氣角色，並延伸至服裝、道具、車輛與標誌性場景。未來粉絲只需要輸入簡單文字指令，即可快速生成可分享的短影音與圖像內容，相關功能預計於2026年初正式上線。

迪士尼執行長鮑勃艾格（Bob Iger）表示，這項合作讓迪士尼得以站上AI爆炸性成長的關鍵時刻。他強調：「透過與OpenAI合作，我們將以深思熟慮且負責任的方式運用生成式AI，拓展故事的傳播形式，同時尊重並保護創作者及其作品。」

艾格進一步指出，迪士尼未來將成為OpenAI的重要企業用戶，導入其應用程式介面（API），並計畫在Disney+串流平台推出Sora生成內容的精選專區。他表示，這項整合將把迪士尼的經典角色與OpenAI的開創性技術結合，讓想像力和創造力直接交到粉絲的手中，使觀眾能以更豐富、更個人化的方式，與喜愛的角色和故事建立連結。

同時，雙方合作也明確劃下版權界線。協議中註明，並未授權任何演員的肖像或聲音，OpenAI亦不得使用迪士尼IP訓練其AI模型，且Sora用戶帳號也不會與任何迪士尼帳號（包括Disney+）進行連結，以確保創作者的權益與資料安全。

值得注意的是，迪士尼在擁抱AI之際，仍展現對智慧財產權的強硬態度。就在宣布投資OpenAI後不久，迪士尼隨即向Google發出措辭強硬的信函，指控其旗下AI工具與服務涉及大規模的侵權行為。Google也隨即配合，下架YouTube上數十支涉及米老鼠、死侍、莫娜等角色的AI生成影音。對此，Google回應表示，將持續與迪士尼溝通，並強調其AI模型主要使用公開網路資料，未來也將建立更完善的版權監控機制。

好萊塢的AI戰爭已成近年影視產業最關注的焦點之一。迪士尼此番動作，不僅為產業立下重要里程碑，也凸顯大型片廠正積極在創意與科技之間尋找平衡點，同時預吿一個由粉絲共同參與創作的新時代即將到來。

