迪士尼法務部一擊即中！Google 開始清查 YouTube 侵權 AI 影片

米老鼠果然不是好惹的。

在收到迪士尼指控「大規模」侵權的警告函後不久，Google 便開始迅速清查 YouTube 上的 AI 內容，目前已移除數十支含有《米老鼠》、《死侍》、《星戰》等 IP 角色的影片。這其中大部分都是使用 Google 的 Veo 模型生成，而根據迪士尼的說法，除允許侵權影片在平台上傳播外，Google 還擅自將受版權保護的素材用於 Veo、Nano Banana 等產品的訓練。

Google 這次的快速反應估計能在一定程度上緩和其與迪士尼的關係，他們也強調自己與對方「有著長期且互利的合作」。不過隨著迪士尼與 OpenAI 聯手，Google 能參與的互動將變得十分有限。未來三年 Sora 和 ChatGPT Images 能使用超過 200 個迪士尼旗下的經典角色，同時迪士尼還對 OpenAI 注資 10 億美元並會成為後者的主要客戶，使用其 API 並為員工部署 ChatGPT。如此深度綁定，Google 或許只有請來任天堂才可能與之抗衡了。

