迪士尼真人版《海洋奇緣》明年出航 莫娜本尊亮相大銀幕

凱薩琳拉加阿雅飾演真人版的莫娜。（迪士尼提供）

在經歷過《白雪公主》真人版的慘烈教訓後，顯然迪士尼學到教訓，就是不要去碰那些太久遠、又很難加以現代化改編的題材。相反地，2016年的動畫《海洋奇緣》（Moana）就很適合切入，可以說是繼年真人版《神奇寶貝：史迪奇》大賣後，迪士尼再次看上了玻里尼西亞文化的魅力。

動畫《海洋奇緣》推出後，不只創下極佳票房，在自家串流平台上也是播出冠軍，積年累月下來累積的相當多的粉絲，因此去年《海洋奇緣2》一推出也深受歡迎。

真人版《海洋奇緣》除了網羅巨石強森（Dwayne Johnson）歸隊再度扮演半人半神的毛伊，莫娜則由萬中選一的耀眼新星凱薩琳拉加阿雅（Catherine Lagaʻaia），一展歌喉。

來自澳洲、擁有薩摩亞血統的凱薩琳，試鏡獲選時才年僅17歲，她的青春氣息的確就如同莫娜的設定，年輕、叛逆卻也充滿了探險的勇氣。她表示自己的祖父來自太平洋島嶼佩萊利烏島（Peleliu），祖母是來自烏波盧島（Upolu Island），「我很榮幸能扮演這個角色，因為莫娜就是我的最愛。很高興有這機會，可以在大銀幕上代表薩摩亞與所有太平洋島嶼的人民，以及那些跟我一樣的年輕女孩。」

幕後團隊包括了熱門音樂劇《漢米爾頓》導演湯瑪斯凱爾（Thomas Kail），電影將於2026年7月9日上映。

