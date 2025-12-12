迪士尼砸10億美元投資OpenAI 授權200經典角色供Sora創作

媒體產業巨擘華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）宣布向OpenAI投資10億美元（約台幣312億元），同時授權影片生成平台Sora使用漫威、皮克斯等多達200個經典系列角色，這項為期三年的合作是好萊塢迎接生成式人工智慧的關鍵一步，此舉可能也將大幅改變好萊塢的內容製作方式。

綜合外媒《CNN》、《路透社》報導，根據雙方協議內容，OpenAI旗下影片生成平台Sora的用戶，將可以使用超過200個迪士尼動畫角色製作影片，其中包含米奇、小美人魚、冰雪奇緣以及漫威、星際大戰等多個經典動畫IP，但並不授權任何演員的肖像或配音。此外，ChatGPT的用戶也能使用迪士尼角色要求創建圖像。

知情人士透露，其實早在數年前，迪士尼執行長艾格（Bob Iger）與OpenAI執行長（Sam Altman）就開始討論，如何將生成式人工智慧與迪士尼角色故事結合。艾格表示，人工智慧的快速發展標誌著影視產業的重要時刻，而此次與OpenAI合作，在透過人工智能擴展故事的同時，也承諾會尊重保護創作者與其作品，強調這項交易「絕不會對創作者構成任何威脅」。

