迪士尼砸10億美金投資OpenAI 開放200個經典角色授權ChatGPT Sora

財經中心／李宜樺報導

全球娛樂龍頭迪士尼（Disney）正式擁抱生成式AI革命！迪士尼宣布斥資10億美元投資OpenAI，並開放旗下超過200位經典角色──包含米老鼠、灰姑娘、鋼鐵人與尤達大師──授權OpenAI的影片生成工具Sora使用，成為Sora首位主要內容合作夥伴，震撼科技與娛樂雙圈。

10億投資Sora 迪士尼擁抱AI時代



根據雙方敲定的三年授權協議，粉絲未來可利用Sora生成並分享包含迪士尼、漫威（Marvel）、皮克斯（Pixar）與星際大戰（Star Wars）等角色的影片內容。迪士尼執行長艾格（Bob Iger）強調，人工智慧的快速發展標誌產業重要時刻，與OpenAI合作將以負責任方式擴展迪士尼敘事的影響力，並尊重與保護創作者的權益。

迪士尼內部導入ChatGPT 拓展顧客互動



根據美國財經媒體報導，迪士尼不僅將成為OpenAI主要客戶，也將導入ChatGPT於內部，協助員工與AI模型開發新產品、工具與顧客服務體驗。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）回應指出：「迪士尼是全球故事講述的黃金標準，這項合作展現AI與創意產業的負責任結盟。」

Sora風靡網路 AI版權爭議升溫



Sora能以文字提示生成逼真影片，近月在社群平台引爆話題，也引發假訊息與深偽內容的版權爭議。美國電影協會早於10月呼籲OpenAI應採取行動，避免侵犯創作者權益。

兒少團體批評 恐引誘孩童沉迷AI平台



兒童權益團體Fairplay執行董事戈林（Josh Golin）則批評，OpenAI雖宣稱禁止兒童使用Sora，卻利用孩子最愛的角色吸引年幼用戶，恐成新型數位成癮陷阱。

同步向Google喊停侵權 保護角色版權



同日，迪士尼向Google發出停止侵權通知函，要求不得再以迪士尼內容訓練AI系統，包括Veo視訊生成器、Imagen與Nano Banana圖像生成器。艾格強調：「這項協議不會對創作者構成威脅，而是設定必要限制，確保AI尊重版權。」

