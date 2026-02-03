迪士尼美國樂園和影視業務雙下滑 股價挫近5%

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）迪士尼公司（Walt Disney）表示，旗下美國主題樂園的國際旅客人數減少，此外電視與電影部門的盈利也下滑。消息公布後迪士尼今天盤中股價大跌近5%。

目前迪士尼正為即將卸任的執行長艾格（Bob Iger）尋找繼任人選。

迪士尼表示，樂園國際遊客出現「逆風」，但未說明原因細節。

近來前往美國的外國旅客人數減少，迪士尼財務長強斯敦 （Hugh Johnston）說，公司目前將促銷重點轉向本土消費者，對國際旅客的掌握度「較低」。

迪士尼娛樂部門也公布營業利潤下降了35%，原因是多部影片的營銷成本高昂，包括票房強片「動物方城市2」（Zootopia 2）及「阿凡達：火與燼」（Avatar: Fire and Ash）。

迪士尼的娛樂部門包括：電影製片廠、電視網和串流媒體服務。

迪士尼不再公布旗下電視頻道的營收與營業利潤。強斯敦表示，隨娛樂內容廣泛發行下，「這項數據已經不再具參考價值」。

路透社報導，英國投資管理研究機構Quilter Cheviot主管巴林傑（Ben Barringer）分析：「此次迪士尼股價下跌，主要與主題樂園業務有關...因為樂園的業務占比龐大，自然對公司整體市場表現影響更顯著。」（編譯：紀錦玲）1150203