迪士尼萌寵占領北捷！「魯斯佛貓爪」藏把手

搭乘大眾運輸工具不只是日常通勤，更有意想不到的趣味體驗。北捷淡水信義線推出迪士尼主題列車，車廂內印滿迪士尼動畫中的貓狗角色，其中魯斯佛貓咪出現在車門及手把上，讓民眾直呼可愛。此外，欣欣客運電動公車的下車鈴結合占卜功能，讓乘客按鈴同時測運勢；台鐵EMU900區間車則在列車停站時，以吉祥物「鐵魯」在跑馬燈上活潑告知開門方向，為通勤增添樂趣。

北捷迪士尼主題貓狗列車。（圖／TVBS）

近期有民眾在北捷淡水信義線上發現一台迪士尼貓狗主題列車，車廂內印滿來自動畫《仙履奇緣》中可愛迷人的反派角色魯斯佛貓咪。一位民眾表示，這台列車非常可愛，還特地將照片分享到社群媒體的限時動態上。另一位民眾認為這樣的設計很有創意，特別是門上面和把手都有魯斯佛及牠的爪子圖案。

廣告 廣告

這台特別的列車總共有6節車廂，每節都採用不同的超人氣貓狗主題設計，包括布魯托、《貓兒歷險記》的瑪莉貓、《木偶奇遇記》的費加洛、《101忠狗》或《小姐與流氓》等人氣角色。有民眾分享，在前往台北車站的途中注意到了這台迪士尼主題列車，留下深刻印象。

下車鈴可以占卜。（圖／hihiimjamie threads）

除了捷運，欣欣客運的電動公車也有創意設計。公車上的下車鈴外圍貼有一圈運勢貼紙，乘客按下鈴鐺時還能順便占卜。若轉到「戀愛成功」等好運勢，真的會讓人心情大好。有民眾表示會想去嘗試那個特別的下車鈴。

台鐵EMU900區間車也不遑多讓，當列車停站後，台鐵的吉祥物「鐵魯」會出現在跑馬燈上，搖著屁股告訴乘客這一站開哪一邊的門，彷彿與乘客一起下車，十分貼心有趣。

台鐵可愛跑馬。（圖／mreggplants threads）

現在搭乘大眾運輸工具，不再只是單純的移動方式，而是充滿儀式感與驚喜的旅程。這些創意設計為日常通勤增添了不少樂趣，讓乘客在忙碌的生活中也能感受到一絲溫暖與歡樂。

更多 TVBS 報導

北捷親曝隱藏功能！免費拿「1小物」不花冤枉錢 網驚呼：長知識

日正妹「穿內衣逛迪士尼」遭園方警告一夕爆紅！ 宣布下海拍AV

列車延遲！台鐵電力故障 中壢-桃園單線雙向通車估延至20時恢復

電力設備故障！桃園至中壢部分列車「截短行駛」 台鐵急道歉

