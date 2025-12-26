迪士尼角色也會灌籃！ NBA「耶誕大戰」用動畫呈現

今年NBA與ESPN再度攜手迪士尼，把NBA耶誕大戰的比賽過程，變成動畫，球員也化身「米奇妙妙屋」角色，讓小朋友也可以一起來看球賽。中場休息時間，由迪士尼角色登場表演，今年首度加入了史迪奇。

NBA與ESPN今年再度攜手迪士尼，把NBA耶誕大戰的比賽過程變成動畫。（示意圖，與本事件無關／shutterstock達志影像）

NBA與ESPN再度攜手迪士尼，將NBA耶誕大戰轉化為動畫形式，讓球員化身「米奇妙妙屋」角色，使小朋友也能輕鬆欣賞籃球賽事。這項創新轉播在台灣時間26日凌晨開打，透過VR虛擬實境技術呈現比賽過程，並在中場休息時加入迪士尼角色表演，包括首度亮相的史迪奇。同時，NBA球隊也不忘在耶誕節期間進行各種慈善活動，將溫暖與歡樂傳遞給社區民眾。

廣告 廣告

NBA與ESPN再度攜手迪士尼，讓今年的NBA耶誕大戰在台灣時間26日凌晨以嶄新面貌登場。比賽過程被轉化為動畫，球員們變身為「米奇妙妙屋」中的角色，讓大人小孩都能輕鬆觀賞籃球賽事。這場特別的轉播讓籃球比賽宛如一場電玩遊戲，充滿趣味性與創意。

ESPN製作人Andy Jacobson表示，他們能夠像電玩一樣完整重現球場上發生的一切，包括肢體追蹤、球的移動以及球員在場上的位置，並將角色放進虛擬空間中。賽事轉播則是透過VR虛擬實境技術完成，使觀眾能夠獲得全新的觀賽體驗。

轉播團隊的準備工作也因此加倍，賽事轉播Drew Carter提到，他們不僅要熟悉球員，還必須深入了解米奇與他的朋友們，研究高飛、米奇等角色的特性。轉播和製作雙方都投入大量心力，基本上就像同時準備兩場比賽。今年的中場休息節目更加精彩，首度加入了史迪奇來助陣。所有迪士尼角色都會打造自己的花車，舉辦「遊行競賽」，為觀眾帶來更多驚喜。

除了賽事轉播創新外，NBA球隊在耶誕節期間也積極投入慈善活動。達拉斯獨行俠球員Daniel Gafford希望傳遞溫暖，讓更多人的一天變得更好。克里夫蘭騎士球員Max Strus則送上禮物與溫暖的毛毯，他表示孩子們的笑容不僅點亮了他們的一天，也同樣溫暖了球隊成員。全聯盟的30支球隊都與慈善團體合作，共同回饋社區。有球員到醫院探望病童，也有球員慷慨捐出60萬台幣。還有球員陪伴孩子們看電影、玩樂高，以各種方式將耶誕節的歡樂和溫暖傳遞給需要幫助的人們。

更多 TVBS 報導

布朗森35分領銜！尼克先發聯手轟98分退暴龍 闖NBA盃4強

NBA假球風暴》總教練涉詐賭！非法獲利上千萬 操控比賽手段曝

NBA／快艇首戰「半場遭爵士狂電31分」吞敗 三巨頭臭臉畫面曝

NBA／約基奇砍「56分超級大三元」創紀錄！金塊延長賽擊退灰狼

