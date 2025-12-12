迪士尼讓你AI創作時可用米老鼠 知名IP人物授權OpenAI旗下Sora

華特迪士尼公司執行長鮑伯·伊格（Bob Iger）12月11日在接受CNBC《Squawk on the Street》節目專訪時，針對公司日前宣布對OpenAI進行10億美元股權投資並達成重大合作協議一事，首次公開詳細說明合作內容，並向外界與內部創作者表達立場。



根據協議，OpenAI旗下文字生成影片工具Sora將獲得迪士尼為期三年的官方授權，允許全球用戶使用迪士尼及旗下子公司（包含皮克斯、漫威、盧卡斯影業）超過200個經典角色製作AI生成影片。開放角色包括米老鼠、灰姑娘、白雪公主、《星際大戰》系列的黑武士達斯·維達、尤達大師、《復仇者聯盟》的鋼鐵人、《玩具總動員》的巴斯光年與胡迪等標誌性人物。

OpenAI需支付迪士尼可觀的授權費用



伊格強調，這項合作並未包含任何演員或配音員的姓名權、肖像權或聲音權，角色聲音將不會出現在Sora生成的影片中。他表示：「我們刻意排除這些元素，因此這項合作實際上完全不會對創作者構成威脅。」

他進一步指出，OpenAI需支付迪士尼可觀的授權費用，並承諾對角色使用設立嚴格內容審核機制，以確保品牌形象與創作精神獲得充分尊重。伊格說：「這不僅是向創造這些角色的藝術家們致敬，也讓我們能在人工智慧與新興媒體娛樂快速成長的領域中占有一席之地。」

OpenAI對迪士尼角色設下使用限制



對於娛樂產業普遍對AI取代就業的擔憂，伊格重申：「消費者將能在最先進的技術平台上，以全新方式與我們的故事和角色互動，而這一切都在安全、可控的環境中進行。」他同時表示，OpenAI對迪士尼角色設下的使用限制，將讓公司「對最終呈現的內容感到放心」。

此合作被視為傳統娛樂巨頭與生成式AI領軍企業之間迄今規模最大的跨界聯姻之一，也讓Sora成為首個獲得好萊塢主要工作室正式授權、可用於商業級角色創作的公開AI影片工具。



