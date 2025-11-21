迪士尼豪華度假村傳離奇死亡案！ 一個月內累計第5人「命喪夢幻王國」

美國佛羅里達州「迪士尼世界度假區」近一個月來接連傳出遊客死亡事件。（翻攝自disneyworld官網）

美國佛羅里達州「迪士尼世界度假區」近一個月來接連傳出遊客死亡事件，再添第5起死亡，讓號稱「全球最夢幻的地方」蒙上陰影。最新一名死者於11月8日被發現倒臥在迪士尼薩拉托加溫泉度假村（Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa），死亡原因尚未曝光。

第五名死者為何身亡？

根據《紐約郵報》報導，奧蘭治郡法醫辦公室證實，有旅客在該間高級度假村被宣告死亡，但由於屬自然死亡或無外力介入，法醫單位婉拒介入調查，後續遺體由死者的私人醫師接手處理。一個專門追蹤迪士尼園區警消動態的X帳號「Walt Disney World: Active Calls」最先披露此事，指出當日下午3時18分接獲度假村通報有人「倒地」，不久後便更新為「已死亡」。薩拉托加溫泉度假村以維多利亞風格建築、鄰近高爾夫球場、設有多座泳池與溫泉聞名，房價最高可達每晚2,300美元（約新台幣7萬2千元），是迪士尼旗下的高檔住宿之一。

迪士尼官方與奧蘭治郡警局尚未對最新死亡事件做出回應。

迪士尼園區連續發生什麼事？

死亡事件從 10 月中旬陸續爆出：

● 10 月 14 日：31 歲迪士尼超級粉絲 Summer Equitz 被發現死於當代度假村（Disney’s Contemporary Resort），被判定為疑似自殺。她在伊利諾州家中失蹤後數小時即被尋獲。

● 10 月 21 日：一名 60 多歲男性在迪士尼曠野堡度假村（Fort Wilderness Resort & Campground）身亡，警方表示死因為既有疾病。

● 10 月 23 日：洛杉磯 28 歲足球裁判新秀 Matthew Alec Cohn 從當代度假村 12 樓跳下，疑似輕生。

● 11 月 2 日：一名 40 多歲女性在迪士尼流行世紀度假村（Pop Century Resort）被發現無反應，送醫後宣告不治。

迪士尼是否面臨安全疑慮？

雖然官方尚未說明近期事件是否具關聯性，但短短不到1個月內連續發生5起死亡，引發外界質疑度假區的緊急應變與園區醫療資源是否足夠。目前，當局尚未公布第5位死者的身分與詳盡死因，相關調查仍在進行中。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

