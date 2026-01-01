迪士尼道具巨石衝撞觀眾 工作人員捨身擋下

▲美國佛州迪士尼世界（Walt Disney World）日前發生一起驚悚意外，特技表演的橡膠巨石脫軌衝向觀眾，幸好工作人員奮不顧身擋下。（圖／翻攝自WDW News Today）

[NOWnews今日新聞] 美國佛州迪士尼世界（Walt Disney World）日前發生一起驚悚意外，在「印第安納瓊斯壯觀特技秀」（Indiana Jones Epic Stunt Spectacular）的表演期間，一顆181公斤公斤重的橡膠巨石脫軌朝向觀眾席而去，一位工作人員為了避免巨石撞上觀眾，英勇地奮不顧身用身體阻擋，結果當場被撞倒受傷，讓現場驚呼連連。

根據《LadBible》報導，躲避巨石是印第安納瓊斯系列電影的經典橋段，迪士尼世界中也有重現這個精彩畫面的特技秀舞台，一顆達兩到三個成人高的橡膠巨石會在舞台上延著軌道滾動，然後再由台上人員演出驚險躲避的戲碼。

然而，12月30日的一場表演中，橡膠巨石意外失控脫離軌道朝著觀眾席而去，一名勇敢的工作人員見狀隨即衝到觀眾席前面，用身體阻擋橡膠巨石，結果瞬間被撞倒在地。工作人員雖然未能把橡膠巨石停下，但成功改變了方向，橡膠巨石滾回舞台中央，避免了一次可能會更嚴重的意外發生，現場沒有觀眾受傷，不過該工作人員被撞後倒地不起，也讓表演緊急喊停。

許多工作人員趕過來關心，觀眾席中也驚呼連連。事後有現場網友表示，看到該工作人員頭部流血，但是還能夠自己站起來，應該沒有大礙。對此，迪士尼世界發出聲明表示，「公司正全力協助受傷員工康復，安全是我們工作的核心，安全團隊正在對事故進行調查，並將對該表演環節採取相應調整」。

