迪士尼震怒！Google 被指「大規模」偷用漫威、《星戰》素材訓練 AI

說時遲那時快，剛剛達成合作的迪士尼與 OpenAI 迅速就同仇敵愾了起來！據 Variety 報導，迪士尼日前已向 OpenAI 最大的競爭對手 Google 發出了警告函，指控其「大規模」侵犯版權、偷用受保護的素材訓練 AI 生成影像並用於商業用途。信中包含多個由 Google AI 工具生成的圖片範例，涉及《死侍》、《星戰》等多個知名 IP。迪士尼已要求 Google 在所有 AI 產品中建立防護措施，以防止進一步的侵權行為。

Google 對此事尚無任何回應，但鑒於對面法務部戰績彪炳，他們接下來估計會小心行事。更何況迪士尼如今已花 10 億美元投資了 OpenAI，而且向其獨家開放了旗下 IP 的使用權。要想扭轉局面，Google 可能只有請來任天堂才有希望扳回一城了。

