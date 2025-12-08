迪士尼《動物方城市2》彩蛋曾有800個！影迷接力瘋找電影梗
迪士尼賣座動畫續作《動物方城市2》好評炸裂！上映後5天全球票房屢衝新高，至今甚至登上2025年好萊塢電影國際票房冠軍。中國和台灣、日本也強勢爆紅，打破影視寒冬現象，電影寓意（打破種族藩離等）掀起影迷熱議，相關迷因、週邊、彩蛋成熱搜話題，彩蛋甚至包括致敬迪士尼自家作品，以及多部經典電影，還有「阿諾史瓦辛格」也成為角色元素「另類演出」，都讓影迷們會心一笑！
《動物方城市2》彩蛋掀影迷瘋追
《動物方城市2》（Zootopia 2）不僅獲得知名影評《超粒方》讚賞「是迪士尼的重生」、《那些電影教我的事》也狂讚「依舊神」。同樣令人感動的是，電影彩蛋還成為影迷們看完後，熱追分享的寶藏。
導演傑瑞德布希（Jared Bush）曾透露，製作團隊在《動物方城市2》開發階段，最初就編了「高達800個彩蛋（Easter Eggs）（Surprise，意外驚喜）」，最後雖然為了觀影體驗流暢度刪減大部分，但保留的彩蛋數量與複雜程度，為該系列作品提升為「跨越多重影視宇宙的寶藏」。你也有發現以下這些電影彩蛋嗎？一起來接力找找經典梗吧！
彩蛋1. 馬力夯是阿諾史瓦辛格
《動物方城市2》最逗趣的角色新任市長「馬力夯」健壯體格、正直形象、曾是知名影星的背景，被視為有著向前加州州長、動作巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）致敬的寓意，尤其片中出現阿諾經典金句口頭禪「你說正義已死，我不信」，的確神似阿諾來著！
特別的是，史上有另一例子，與「馬力夯」的設定也很像，1990年代的一匹馬，據稱能「表演四則運算」，面對數學問題可以使用蹄子敲出相應次數，但後來牠被普遍認為，只是對訓練師的身體語言做出反應而已，這樣反常的假象後來還被稱為「聰明的漢斯效應」。
彩蛋2. 致敬經典《料理鼠王》
彩蛋致敬自家迪士尼作品，當然不只一部，《動物方城市2》舞會追逐場面的宴會廳廚房私自辦案主角狐兔拍檔闖入，廚「獅」帽子遭掀翻後，「老鼠主廚」模樣原形畢露，角色模樣根本就是取用《料理鼠王》（Ratatouille），更有趣的是，牠的同事甚至在一旁驚呼：「我就知道」，讓影迷們忍不住會心一笑！
彩蛋3. 致敬經典《冰雪奇緣》
冰川鎮（Tundratown）兩隻小象穿上《冰雪奇緣》艾莎（Elsa）和安娜（Anna）的服裝，牠們的父親則穿上與奧肯（Oaken）非常像的服飾，朱迪的音樂播放器甚至出現《冰雪奇緣》（Frozen）電影主題曲〈Let it go〉，超有愛彩蛋令人忍不住比心！還有主角團敲門時的節奏和安娜敲艾莎房門超像，迪士尼玩耍自家經典的梗實在太強！
彩蛋4. 致敬經典《魔髮奇緣》
就是那個平底鍋！尼克用平底鍋擊暈毒蛇蓋瑞的畫面，藏著《魔髮奇緣》（Tangled）的元素，外型與《魔髮奇緣》樂佩的武器完全相同，連音效都證實是從這部片借用而來。
彩蛋5. 致敬經典《小姐與流氓》
狐兔拍擋辦案衝到沼澤區，騎乘海象的配樂響起《小姐與流氓》（Lady and the Tramp）的〈Bella Notte〉。
彩蛋6. 致敬經典《雷霆戰狗》
女警茱蒂紅蘿蔔鑰匙圈，源自《雷霆戰狗》（Bolt）主角的紅蘿蔔玩具「胡蘿蔔先生」。
彩蛋7. 致敬經典《蟲蟲危機》
IT部門辦公室隔板，掛上「粉碎臭蟲」（Crush the Bugs）標語，字體和商標還採用了皮克斯動畫《蟲蟲危機》（A Bug's Life）的風格，萌萌致敬超可愛。
彩蛋8. 致敬經典《我不笨，所以我有話說》
野豬警官逮捕時，嫌犯被搭檔稱讚「幹得好，小豬」（That'll do, pig. That'll do.），致敬了曾獲奧斯卡提名的電影《我不笨，所以我有話說》（Babe）的著名金句。
彩蛋9. 致敬經典《媽的多重宇宙》
在《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）演出的關繼威，也為《動物方城市2》新的關鍵色毒蛇蓋瑞（Gary De’Snake）配音，角色身上時常揹的腰包，被視作是對關繼威在《媽的多重宇宙》裡的造型致敬。
彩蛋10. 致敬經典《樂來越愛你》
狐兔拍檔臥底時，黃黑搭配服裝與還有夜晚、西裝等元素與氛圍，讓人情不自禁聯想《樂來越愛你》（La La Land）相同配色浪漫畫面。
彩蛋11. 致敬經典《摩登大聖》
蜥蜴大老造型，除了像是動畫《蘭戈》（Rango）裡的角色再加上帽子，整體配色也神似《摩登大聖》（The Mask）。
彩蛋12. 致敬經典《沉默的羔羊》
不只迪士尼自家經典電影元素常常現身，《動物方城市2》也大膽致敬犯罪類型的故事，綿羊在監獄場景驚喜現身，讓人聯想到《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）的漢尼拔，綿羊PK羔羊的巧思，讓致敬的深意更為迷人。
彩蛋13. 致敬經典《鬼店》
除了犯罪類型的作品，將鬼片畫風融入動畫片，也讓影迷有了全新感受。《動物方城市2》雪地追逐情節，關鍵新角色猞猁財閥家族寶柏（Pawbert Lynxley）穿過結冰樹籬迷宮，是對史丹庫柏力克執導1980年《鬼店》（The Shining）結尾致敬，配樂師麥可賈奇諾，甚至融入這部電影的著名主題曲。
彩蛋14. 巨石強森、紅髮艾德跑棚好忙
巨石強森除了為《海洋奇緣》配音，此次也為《動物方城市2》多災多難的犬羚獻聲，而歌手紅髮艾德也在片中客串綿羊「艾德」，至於猞猁財閥厲家兄妹檔，由《小鬼當家》（Home Alone）麥考利克金（Macaulay Carson Culkin）、《小查與寇弟的頂級生活》（The Suite Life of Zack & Cody）蘭小姐，布蘭達宋（Brenda Song）配音。
彩蛋15. 飛仔感動復活
特別令人感動的是，飛仔 (耳廓狐）曾由《黑暗騎士》（The Dark Knight）男星湯米李斯特（Tommy Lister Jr.）配音，但他於2020年因心血管疾疾不幸逝世，導演傑瑞布希證實製作團隊獲得李斯特家人的同意，讓飛仔再度於《動物方城市2》登場，且使用他為第一部電影配音時，未剪進正片的台詞。
彩蛋16. 樹懶的車牌縮寫超幽默
行動爆炸緩慢的樹懶，絕對是《動物方城市》名角色，牠也在第二集現身飆車，車牌上「FST NML」正是「FaST aNiMaL」的縮寫，意即「快獸」，反諷寓意再度讓影迷莞爾一笑。
彩蛋17. 「串流平台、戲院」敬經典電影
這波經典電影的致敬，也出現在狐狸家中的瀏覽串流服務「Huluzoo」時刻，2025年10月迪士尼收購該串流平台正式在台灣上線，《動物方城市2》不僅出現大量觀眾熟悉的「Pigsar」（皮克斯）、「Star Roars」（星際大戰）、「Rat Geo」（國家地理），以及「ELKS」（ESPN），節目片單還有《Ham-ilton》（漢米爾頓）、《Platypus》（使用《異形》字體的鴨嘴獸，意指《異形》）和《The Pandalorian》等。
有趣的是，黃鼠狼威斯頓公爵，仍然在賣盜版，甚至還推出買一送一優惠，包括《冰雪奇緣 2》、《魔髮奇緣》、《曼達洛人》等作品以「動物版海報」有趣現身，這款「迪士尼盜版自己」的創意梗，真的是玩出一個膽大新高度。
彩蛋18. 片尾播放五月天名曲
台灣影迷反應片尾播放五月天的歌〈派對動物〉覺得很奇怪，引發不少爭議，有人力挺這樣的安排，認為歌詞強調多元生物勇敢做自己的精神：「不管你是貓咪、老虎、麻雀、蝙蝠，都要驕傲往前走」，與《動物方城市》核心價值呼應。
導演曾證實想透過《動物方城市2》拓展跨越多元影視宇宙的延伸，也許選用五月天的歌，可能也有著希望華語影迷能更有共鳴的想望。
彩蛋至少暗藏100個?
《動物方城市2》許多情節與場景，還有角色造型巧思，讓大批影迷和影評都玩起了大家來找彩蛋的腦力激盪，也為觀影樂趣帶來新高度，難怪超多影迷忍不住二刷再三刷。影評人超粒方甚至指出全片至少埋了「超過100個細節」，真的超狂，你也有發現什麼令人驚喜彩蛋嗎？歡迎分享！
