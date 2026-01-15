迪士尼「壞皇后」成絕響？ 扮演者：學會在沒有米奇的世界裡生活

許多人將去迪士尼樂園視為一生必去一次的地方，除了有豐富多元的主題園區外，最大的重點就是與園區內的真人演員互動，當中又以加州迪士尼的壞皇后最為知名，她面對來自各國的遊客都能應對自如，甚至讓更多人愛上壞皇后。但未來在樂園內可能再也看不到她了，表演者莎賓娜·馮·B（Sabrina Von B.）日前正式宣布，她已結束在樂園8年的表演生涯，將展開演藝事業新篇章。

許多人都曾在網上看過迪士尼樂園「壞皇后」的各種影片，像是有人跟她表示在網上有百萬個粉絲，竟被壞皇后回「難道不是數十億嗎」，甚至還嗆說園區內沒有人比自己更好看，完美的反應、應對讓她在網上知名度暴增。

廣告 廣告

不過根據外媒《PEOPLE》報導，現年27歲的莎賓娜從18歲開始就加入迪士尼樂園，扮演樂園中的各種經典人物，像是《睡美人》中的黑魔女梅菲瑟、《仙履奇緣》中的壞後母、《汪達與幻視》中的阿嘉莎，但最受歡迎的還是由她飾演的《白雪公主》「壞皇后」。

莎賓娜表示，「很多人表示，他們原本不喜歡壞皇后，但看了我的影片後，變成他們最愛的角色，這讓我非常感動」，莎賓娜還提到，與粉絲們的互動帶給她極大動力，像是從日本遠道而來的母女、年年造訪迪士尼的家庭，「看著孩子從嬰兒長成8歲小女孩，還穿著壞皇后裝，是我最珍貴的回憶之一」。

不過因為迪士尼的「魔法」規定，雖然莎賓娜飾演的壞皇后擁有許多粉絲，但她仍未公開自己身分，而是正式離職後才在社群平台上坦承，她也相當感謝在迪士尼樂園的這段旅程，「我有幸用反派角色帶給人們歡樂與笑容，這是無比榮耀的事」。未來莎賓娜也將朝百老匯或全國巡演方向發展，表示「我終於學會如何在沒有米奇的世界裡生活，準備好全心投入我的演藝事業。」

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

《魔髮奇緣》真人版選角出爐！超高顏值讓網驚呆：迪士尼想通了？

川普簽署行政命令 聯邦政府介入AI監管

迪士尼砸10億美元投資OpenAI 授權200經典角色供Sora創作