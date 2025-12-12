迪士尼、OpenAI結盟！砸310億合作 授權逾200角色

迪士尼與OpenAI達成重大合作協議，將投資10億美元（約310億台幣）收購OpenAI部分股份，並授權超過200個經典角色於AI短影音平台Sora使用。這項結盟將使米奇、冰雪奇緣等知名角色能在AI生成的短影音中出現，有望在Disney+串流平台上線。然而，這項科技與創意的結合也引發動畫師對工作機會被壓縮的憂慮，專家意見兩極，有人視為前瞻性策略，也有人擔憂可能傷害動畫產業。

迪士尼斥資10億美金結盟Open AI。（圖／達志影像Shutterstock）

老牌動畫巨頭迪士尼近期宣布將斥資10億美元收購ChatGPT母公司OpenAI的部分股份，雙方建立策略性合作關係。根據最新授權協議，OpenAI旗下短影音生成平台Sora的用戶將能夠產生包含迪士尼200多個角色的圖像和影片，包括米奇、米妮、玩具總動員、腦筋急轉彎、海洋奇緣及冰雪奇緣等知名IP。

除了角色授權外，迪士尼也將成為OpenAI的重要客戶，為未來打造新工具和體驗奠定基礎。這項合作預計將產生的AI生成短影音有望被放在Disney+串流平台上，讓用戶擁有更大的創作空間。

OpenAI也發表聲明，歡迎與迪士尼一起迎接重要里程碑。然而，儘管這次強強聯手讓網友能夠有更大的發揮空間，但已經有動畫師表達擔憂，認為他們的工作機會有可能因此被壓縮，顯示AI技術在創意產業的應用仍然存在爭議。

