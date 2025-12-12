迪士尼10億美元結盟OpenAI 米老鼠、漫威進駐AI影片生成工具Sora

迪士尼公司(Walt Disney Co.)與OpenAI在11日宣布一項授權協議，迪士尼將投資OpenAI 10億美元，將米老鼠、灰姑娘、星際大戰路克天行者(Luke Skywalker)導入OpenAI的影片生成工具Sora。

同時，迪士尼也向Google提起訴訟，要求Google停止利用其受版權保護的角色來訓練AI系統。

OpenAI的協議使得迪士尼成為Sora第一個內容授權的重要夥伴。Sora利用生成式AI來創造短影音。

根據這項3年授權協議，用戶將能利用Sora來生成和分享超過200個迪士尼、漫威(Marvel)、皮克斯(Pixar)和星際大戰角色的影片。

Sora等AI影片生產工具，憑藉著只需文字提示就能迅速生產出逼真的影片驚艷世人。但社群媒體上充斥著這類影片，包含描繪名人和已故公眾人士的影片，引發了對「AI垃圾」排擠人類創作作品的擔憂，以及假消息、深偽( deepfakes)和版權等問題。

迪士尼與OpenAI表示，他們致力於負責任地利用AI來保護用戶安全與創作者的權益。

OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)說：「這項協議顯示出AI企業與創意領袖可以負責任的合作，促進有益社會的創新、尊重創造力的重要性，並協助作品觸及更廣泛的新受眾。」

迪士尼執行長艾格(Robert Iger)表示，這項協議將「透過生成式AI拓展我們說故事能力的觸及範圍，同時尊重和保護創作者與他們的作品。」

作為協議的一部分，部分用戶生成的Sora影片將能在Disney+串流服務上觀看。

迪士尼也將成為OpenAI的「重要客戶」，利用其技術打造新的產品、工具和服務。也將向員工提供ChatGPT。

但兒童權益倡議者批評這項協議。Fairplay執行董事葛林(Josh Golin)表示，迪士尼決定與OpenAI合作，「背叛了世界各地無數喜愛米老鼠、冰雪奇緣( Frozen)和玩具總動員(Toy Story)的孩童。OpenAI宣稱幼童被禁止使用Sora，但卻利用他們最喜歡的角色引誘幼童使用他們的平台。」

葛林說：「迪士尼協助和教唆OpenAI讓幼童沈迷於其不安全的平台和產品。」

迪士尼11日也向Google提交一封警告信函，要求Google停止未經授權利用迪士尼的內容訓練其AI模式，包含Veo影片生產工具，以及Imagen和Nano Banana圖片生產工具。

迪士尼先前也對Meta和Character.AI發出了類似的警告信函，並與國家廣播環球集團(NBC Universal)和華納兄弟探索(Warner Bros Discovery)，對AI圖片生產工具Midjourney和AI公司Minimax提起訴訟。

